La CEV presenta dos informes sobre el área metropolitana de València - CEV

VALÈNCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) contribuirá al Plan director del Área Metropolitana de València con dos informes en los que advierte que "el futuro pasa por superar la fragmentación y abordar de manera conjunta desafíos compartidos como mejorar las conexiones ferroviarias y viarias, reforzar el transporte público, coordinar los espacios industriales y logísticos con el suelo disponible y coordinar inversiones estratégicas para el desarrollo económico".

Los estudios de la CEV Valencia detallan problemas como una red de metro "insuficiente" fuera de la capital, una autovía V-30 saturada, una flota de Cercanías con trenes "obsoletos", las consecuencias de la falta del eje pasante ferroviario y las diferencias de planeamiento entre los municipios, con planes generales que pueden diferir hasta cuatro décadas entre poblaciones vecinas.

La patronal ha presentado estos dos informes en una rueda de prensa este martes. El primer documento, coordinado por Vicent Esteban, analiza la movilidad de personas y mercancías. El segundo, elaborado por el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana (COACV), estudia el territorio y la ordenación urbanística.

Ambos informes serán la contribución empresarial al Plan director del Área Metropolitana que coordina el catedrático Joan Romero. Además, la presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco, ha avanzado que se trasladarán a los ayuntamientos y a las fuerzas políticas antes de las elecciones autonómicas y municipales. Así, ha reclamado a las administraciones "coordinación", "generosidad política" y "visión a medio y largo plazo".

Blasco ha explicado que "la dana nos enseñó la urgencia de pensar en la gestión del área metropolitana". Desde entonces, la CEV ha reclamado "un modelo de movilidad menos radial y más interconectado, más agilidad administrativa y la constitución, de una vez, de un área metropolitana que permita planificar de forma coordinada".

MOVILIDAD DE MERCANCÍAS Y PERSONAS

Eva Blasco ha destacado que solo el 6,7% de las mercancías del Puerto de València entran o salen por tren, que "el bypass entre Almussafes y el Puerto sigue pendiente después de años de compromiso, la V-30 continúa siendo el único acceso de importancia al Puerto para vehículos pesados y está todos los días colapsada".

Igualmente, ha incidido en que en la movilidad de las personas "el panorama es parecido, uno de cada cuatro desplazamientos metropolitanos se hace en transporte público y Cercanías transportaron unos tres millones de viajeros menos que en 2008".

El autor del informe 'El área metropolitana de Valencia, una realidad ineludible. Necesidades para la mejora de la movilidad', Vicent Esteban, ha expuesto que un tercio de la movilidad del área metropolitana es por motivos laborales pero "no tenemos ni diagnosticado bien cómo se mueve la gente".

"MODERNIZACIÓN PROFUNDA" DEL TRANSPORTE PÚBLICO

El estudio advierte del "desequilibrio" en las prioridades de inversión ferroviaria y se pide una "modernización profunda" del servicio de Cercanías y de Metrovalencia. Las necesidades, ha precisado, "pasan en muchos casos por renovar la flota, por las duplicaciones de vía en Renfe, electrificaciones y modernizaciones del servicio". En el caso de las Cercanías, el documento apunta que de los 72 trenes actuales, cerca de una treintena están "obsoletos", con una edad media superior a 21 años.

Respecto a Metrovalencia, Esteban ha expuesto que, "en periodos en que no hay posibilidades de financiación, al menos deberían estudiarse planes y proyectos, pero ni siquiera tenemos eso". "Tenemos un servicio que difícilmente se puede calificar de metro" porque "atiende bien a la ciudad de València pero para el área metropolitana es absolutamente insuficiente", ha lamentado.

Esteban ha apostado por la colaboración público-privada para afrontar las inversiones que necesitan estas redes de transporte, con fórmulas como la cofinanciación por parte de empresas que asuman la construcción a cambio de pagos diferidos o beneficios de explotación. Así, ha puesto como ejemplo la terminal norte del Puerto de València o el sistema de transporte de Londres.

Además, ha incidido en que los sistemas de autobús, metro y tren registran deficiencias que "no requieren tantas obras", en ámbitos como la información y la conectividad. Como ejemplo, ha lamentado que "las pantallas de Metrobús no funcionan" y "los servicios de información de EMT no son fiables".

El documento considera necesaria la ejecución del eje pasante subterráneo, que permitiría mejorar la conexión norte-sur de Cercanías, incorporar nuevas estaciones intermodales y liberar capacidad ferroviaria para el transporte de mercancías desde el puerto.

El transporte de mercancías constituye otro de los ámbitos prioritarios del estudio, que advierte de los problemas de congestión y del deficiente nivel de servicio de las principales infraestructuras viarias, especialmente en la V-30 y la circunvalación A-7.

El informe también plantea la necesidad de mejorar la distribución urbana de mercancías mediante una regulación adaptada a las distintas actividades económicas, que contemple aspectos como las zonas de carga y descarga, los horarios, la tipología de vehículos y las infraestructuras de apoyo.

ACTUACIONES CONCRETAS

Como respuesta a los problemas identificados, el informe estructura sus propuestas en siete ejes estratégicos: una red metropolitana integrada; una movilidad al servicio de la ciudadanía y de la actividad económica; la colaboración público-privada para ampliar el metro; intercambiadores de alta capacidad; un impulso decidido al autobús metropolitano; y una gobernanza integrada, digital y resiliente.

Entre las actuaciones concretas, el documento propone reforzar la Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV), incrementar su capacidad financiera con fondos procedentes de la Administración central y mejorar la coordinación entre los distintos operadores. También plantea potenciar el servicio de Metrobús, aumentar su oferta y frecuencias y avanzar hacia una plataforma informativa unificada de transporte público.

EL RETO DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

El segundo informe, elaborado por el COACV bajo el título 'El Área Funcional Metropolitana de la Huerta de València', completa el análisis empresarial desde la perspectiva territorial y urbanística.

El decano del COACV, Salvador Lara, ha explicado que se identifica un núcleo consolidado de 50 municipios en el que coinciden la continuidad urbana, los desplazamientos cotidianos y la actividad económica.

Lara ha expuesto además que los visados para la construcción de vivienda libre se han duplicado en un año, con datos del tercer trimestre del año, y han pasado de 4.374 a 8.036. "La actividad económica privada busca lugares donde trabajar y la actividad pública no está reaccionando a la misma velocidad". Los datos muestran que "no se está visando prácticamente nada en l'Horta Sud" y apuntan a que el futuro crecimiento residencial se concentrará en el noroeste del área metropolitana.

Asimismo, el informe pone de manifiesto los problemas derivados de la fragmentación del planeamiento urbanístico, con planes generales que pueden diferir hasta casi cuatro décadas entre municipios vecinos, y analiza las oportunidades que representan las aproximadamente 1.200 hectáreas de suelo industrial y terciario previsto.