El CGPJ aplaza "para mayor estudio" la decisión sobre las quejas planteadas contra la jueza de la dana

Archivo - Fachada exterior del juzgado de Catarroja - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido aplazar "para mayor estudio" la decisión sobre las quejas planteadas contra la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana que el 29 de octubre de 2024 dejó 232 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

Según han informado fuentes del órgano de gobierno de los jueces, el punto relativo a la diligencia informativa incoada en relación con las quejas planteadas contra la titular de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, encargada de la tramitación de la causa en la que se investiga la gestión de la dana, ha sido retirado del orden del día de la Comisión Permanente de este martes "para mayor estudio".

El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) había propuesto en un informe el archivo de las quejas. En agosto del pasado año este magistrado abrió diligencias informativas a la jueza a raíz de una queja presentada por la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, investigada en la causa, queja que amplió posteriormente en dos ocasiones más.

La defensa de Pradas cuestionaba el modo en el que la magistrada conduce la instrucción y alegaba que su derecho de defensa estaba siendo "gravemente afectado". El abogado de la exconsellera sostenía la existencia de "irregularidades" que vulneran derechos fundamentales de las partes y ponen en cuestión la "equidad del procedimiento", por "resoluciones judiciales que contienen afirmaciones categóricas sin base probatoria suficiente" y el uso de "informaciones periodísticas no contrastadas como base de resoluciones judiciales".

A estos escritos se adhirió el otro investigado en el procedimiento, el exnúmero dos de Pradas y ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. La defensa llegó a pedir expresamente la suspensión de la magistrada mientras se procedía a la investigación de los hechos expuestos en la queja.