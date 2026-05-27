Chiva reclama al Consell y al Gobierno flexibilidad normativa en la reconstrucción tras la dana

Archivo - Estado de la localidad de Chiva afectada por la dana, a 24 de octubre de 2025 - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Chiva (Valencia) ha aprobado en el pleno ordinario de mayo una declaración institucional para reclamar al Gobierno y a la Generalitat mayor flexibilidad normativa, recuperación de contrataciones de emergencia y medidas que permitan acelerar la reconstrucción en los municipios afectados por la dana del 29 de octubre de 2024, que provocó 230 fallecidos.

En la sesión, celebrada este pasado martes, se abordó la situación de la reconstrucción y la necesidad de agilizar procedimientos administrativos y contrataciones para ejecutar proyectos financiados por distintas administraciones, informa el consistorio.

En paralelo, la corporación aprobó por unanimidad una modificación de crédito cercana a 22.000 euros para crear un puesto temporal de personal administrativo con formación en informática destinado a reforzar el departamento municipal ante el aumento de expedientes y tramitaciones electrónicas derivadas de la reconstrucción.

Por otro lado, el pleno ratificó las principales partidas del presupuesto municipal destinadas a urbanizaciones y diseminados, con más de nueve millones de euros ya reservados para alumbrado, asfaltado, seguridad y mejoras de servicios en todo el término municipal.

Durante la sesión, el concejal de Hacienda, Enric Roig, detalló que el presupuesto ya incorpora más de 2,1 millones de euros para actuaciones de mejora del alumbrado público, 250.000 euros destinados a farolas solares, cerca de seis millones de euros para asfaltado de viales y 750.000 euros para cámaras de seguridad, además de otras inversiones vinculadas a accesibilidad y zonas deportivas, informa el consistorio.

El alcalde de Chiva, Ernesto Navarro, subrayó que se trata de "inversiones reales, con financiación ya reservada, que suponen un salto cualitativo en obras y servicios para todo el término municipal". El equipo de gobierno aseguró que estas actuaciones responden a necesidades "históricas" de urbanizaciones y diseminados, donde en los últimos años se ha incrementado la población residente y la demanda de servicios públicos e infraestructuras.

Entre las actuaciones previstas destacan las mejoras de alumbrado en distintos puntos del término municipal, la renovación y asfaltado de viales deteriorados, la instalación de nuevas cámaras de seguridad y el impulso de infraestructuras vinculadas a accesibilidad y equipamientos públicos en urbanizaciones.

NO A LA PRIORIDAD NACIONAL DE VOX

En otro de los puntos se rechazó una moción presentada por Vox sobre la llamada prioridad nacional, que defiende este partido para anteponer a los españoles en el acceso a ayudas y servicios públicos, al no recabar la mayoría necesaria por parte de los grupos políticos municipales.