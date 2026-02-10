Chiva recupera la calle Buñol y el Puente Viejo, su zona cero de la dana

Vistas aéreas de Chiva - CHIVA

VALÈNCIA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Chiva (Valencia) ha culminado la reconstrucción de la calle Buñol y del Puente Viejo, una de las zonas más afectadas y simbólicas de la dana de 2024, donde el agua desbordada del barranco arrasó barandillas, servicios e infraestructuras y dejó al descubierto el arco histórico del puente, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Las obras, ya finalizadas, abiertas al tráfico y al paso peatonal desde el pasado mes de agosto, forman parte del plan de recuperación posdana en el eje del barranco y "devuelven la normalidad a uno de los puntos más representativos del casco antiguo", han indicado las mismas fuentes.

Estas obras se enmarcan en el conjunto de actuaciones de emergencia financiadas y promovidas por el Estado y Conselleria con el fin de reparar los daños de la riada en el entorno del cauce. A su vez, forman parte de un proyecto global de 5,5 millones de euros que engloba también las intervenciones en las calles Bechinos, Vistalegre y Cruz de Piedra, ejecutado por las empresas Bertolín, en la calle Buñol y OHLA, en el Puente Viejo.

Javier Tarín, concejal de Patrimonio y Obras, ha explicado que en la calle Buñol se ha renovado el colector y toda la instalación de recogida y salida de aguas pluviales hacia el cauce, ya que tras la riada estaban dañados y colmatados de adoquines y restos.

"Hemos recuperado el adoquinado tradicional, fijado ahora con mortero para que tenga más firmeza. Se ha sustituido la antigua barandilla de piedra, madera y cristal, que actuó como presa durante la dana, por una barandilla de hierro con barrotes que permite el paso del agua y mejora la seguridad en todo el tramo", ha señalado Tarín.

En el Puente Viejo, la dana solo dejó en pie el arco original, mientras que el resto de la estructura desapareció con la fuerza del agua. La actuación ha consistido en reconstruir el puente "como se hacía antiguamente", ha señalado Tarín, mediante mampostería de piedra colocada por peso para compensar la presión del arco y conseguir un resultado lo más fiel posible al puente histórico.

Además, se ha reforzado la cimentación y se ha retocado el paso de hormigón superior del puente nuevo, muy dañado por los impactos de árboles, vehículos y otros elementos arrastrados por la riada.

Aunque el diseño general de la calle se mantiene, se ha cuidado especialmente la integración estética del conjunto, respetando el entorno protegido de la iglesia y la parte antigua del municipio. La combinación de adoquín tradicional, barandilla permeable y recuperación del puente de piedra permite que la zona conserve su carácter histórico y, al mismo tiempo, mejore la accesibilidad peatonal y la percepción de seguridad junto al barranco.