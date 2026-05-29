La CHJ aumenta la seguridad frente a avenidas en el Magro con actuaciones de emergencia en cuatro municipios

Actuación en Guadassuar - CHJ

VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) aumenta la seguridad de los núcleos urbanos frente a posibles inundaciones del río Magro con actuaciones de emergencia en cuatro municipios: Carlet, l'Alcúdia, Guadassuar y Algemesí. Los trabajos también responden al objetivo de recuperar la capacidad hidráulica del río.

La intervención, que cuenta con un presupuesto de 15 millones de euros, encara ya su fase final y está previsto que concluyan por completo "en los próximos días". Según ha informado el organismo de cuenca en un comunicado, las copiosas precipitaciones registradas en toda la cuenca del Magro y la extraordinaria avenida, parcialmente laminada por la presa de Forata, provocaron importantes daños a lo largo del río durante el episodio del 29 de octubre de 2024.

El temporal afectó "gravemente" a obras de paso e infraestructuras hidráulicas vinculadas al regadío, causó erosiones y desperfectos en cauces, motas y taludes, provocó afecciones en parcelas privadas y generó "graves desbordamientos" en distintos núcleos urbanos del entorno.

Ante este escenario, la CHJ puso en marcha una obra de emergencia para reparar y reconstruir las áreas más afectadas del río Magro. "El objetivo no ha sido únicamente restituir los daños provocados por la avenida, sino también mejorar el comportamiento hidráulico del cauce y reforzar la seguridad de los entornos urbanos ante episodios similares", explican desde la dirección de la obra.

Las actuaciones desarrolladas en Carlet han tenido como principal objetivo recuperar la funcionalidad del cauce del río Magro a su paso por el municipio. Entre los trabajos ejecutados destaca la eliminación de la antigua pista de atletismo, construida en dominio público hidráulico y en zona inundable.

Esta intervención ha permitido rebajar y restituir el terreno a su estado natural, recuperando la cota original del cauce y favoreciendo un mejor paso de los caudales. Además, los trabajos han incluido la construcción de un cauce de aguas bajas y diferentes movimientos de tierra destinados a ordenar el flujo permanente del río y mejorar la dinámica fluvial del Magro en este tramo.

Las actuaciones se han completado con la restitución y perfilado de los taludes más dañados de la margen izquierda en un tramo cercano al kilómetro de longitud. Estos trabajos han contado con la colaboración del Ayuntamiento de Carlet, encargado de la tramitación de las expropiaciones necesarias, y de Seiasa, responsable de la reposición de un camino de servicio y distintas conducciones de riego.

Las actuaciones desarrolladas en l'Alcudia se han centrado en la estabilización de la margen derecha del río Magro mediante la construcción de un nuevo muro de gaviones de alrededor de 1.000 metros de longitud.

Los trabajos se han completado con distintas actuaciones de relleno y protecciones de escollera en varios puntos del término municipal, destinadas a mejorar la estabilidad de los taludes y favorecer unas transiciones de flujo más seguras durante episodios de crecida. Este tipo de protecciones no existían antes del episodio del 29 de octubre de 2024 y se han incorporado con el objetivo de "reforzar la estabilidad del cauce y aumentar la seguridad frente a futuras avenidas".

Asimismo, las actuaciones ejecutadas en la margen derecha han permitido ensanchar el cauce y mejorar la capacidad hidráulica del Magro en l'Alcudia.

EXPROPIACIONES

Las actuaciones que se desarrollan en Guadassuar "avanzan a buen ritmo" y se centran en la estabilización y reparación de los taludes más afectados de la margen derecha del río Magro. Estos trabajos comenzaron algo más tarde que en otros municipios tras completarse las expropiaciones necesarias en los terrenos colindantes al cauce.

Superada esta fase, las actuaciones han avanzado "con rapidez" mediante trabajos de desbroce, retirada de elementos obstructivos y acondicionamiento del entorno fluvial. La intervención central contempla la construcción de protecciones de escollera y la instalación de colchones reno, soluciones destinadas a reforzar la estabilidad y resistencia de los taludes frente a futuras avenidas y mejorar el comportamiento hidráulico del río en este tramo.

En Algemesí, las actuaciones se centran en reforzar la seguridad del entorno urbano y mejorar la capacidad de respuesta del encauzamiento del Magro frente a episodios similares al de la dana.

La obra de emergencia se concentra aguas arriba del casco urbano, en el entorno del barrio del Raval, donde se está construyendo una mota de protección destinada a reforzar la seguridad frente a posibles desbordamientos. La infraestructura contará con una estructura de tierras que se completará con colchones reno en su base para mejorar su estabilidad y comportamiento hidráulico.

Estos trabajos se desarrollan en coordinación con el Ayuntamiento de Algemesí, que impulsará de forma paralela distintas intervenciones en el encauzamiento urbano que comienza en el entorno del Raval.