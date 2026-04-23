La CHJ celebra las sesiones de la Comisión de Desembalse de primavera con las reservas en niveles históricos

Comisión de Desembalse del Júcar - CHJ

VALÈNCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A. (CHJ) ha dado por finalizadas este jueves las reuniones ordinarias de las distintas secciones de la Comisión de Desembalse de primavera del año hidrológico 2025-2026. Desde el pasado lunes, las personas usuarias de los embalses se han acercado hasta la sede del organismo en València para planificar conjuntamente la campaña de riego que acaba de comenzar y en la que el suministro está "garantizado" ya que las reservas están en niveles "históricos".

Según ha informado el organismo en un comunicado, la finalidad esencial de estas reuniones de la Comisión es deliberar y formular propuestas al presidente de la CHJ sobre el régimen adecuado de gestión de los embalses y acuíferos, con el objeto de "garantizar el cumplimiento de los caudales ecológicos y atender las demandas relativas a los derechos concesionales de los distintos usuarios".

La Confederación afronta el inicio de la campaña de riego con las reservas de los embalses en un "excelente estado", gracias a un año hidrológico que, hasta el momento, está siendo más húmedo de lo normal. Las precipitaciones, especialmente durante el invierno, han permitido que las reservas alcancen en abril los 1.948,64 hectómetros cúbicos (el 69% de la capacidad total), lo que supone el "segundo mejor registro de toda la serie histórica".

Estos "buenos datos" no responden únicamente a las lluvias registradas en el presente año hidrológico, sino también a las aportaciones de la campaña anterior, que ya fue especialmente húmeda y se situó "muy por encima" de las medias de los últimos años. "Esta evolución favorable, unida a una gestión eficiente de los recursos hídricos tanto por parte del organismo como, en especial, de los propios usuarios muy sensibilizados con el ahorro, ha permitido consolidar unos niveles de reserva muy elevados", ha indicado.

La situación es "muy positiva" en gran parte del territorio de la Demarcación, con sistemas que presentan un "alto grado" de disponibilidad de recursos, como el Júcar, la cabecera del Turia, con valores destacados en el embalse del Arquillo, el Palancia o el sistema Cenia-Maestrazgo. También se registra una situación "favorable" en los sistemas Turia y Mijares-Plana de Castellón.

SERPIS Y MARINA BAJA

No obstante, en algunas zonas la situación es "más ajustada", como los sistemas Serpis y Marina Baja, en los que persisten escenarios de "escasez hídrica", de prealerta y alerta, respectivamente. En estos territorios, aunque las precipitaciones han sido "significativas" en los últimos meses, estas se han concentrado principalmente en áreas litorales, lo que ha "limitado" su contribución a la recarga de los embalses situados en cabecera, aunque sí ha permitido recargar los acuíferos.

Ante este tipo de situaciones, en función de la evolución de los indicadores que prevé el Plan Especial de Sequía, se aplicarán las medidas oportunas en él contempladas. Dentro de ellas, se contempla el refuerzo del seguimiento de los recursos disponibles, de la vigilancia en su utilización y el impulso de campañas de concienciación orientadas a un consumo más eficiente.

En cualquier caso, según la CHJ, "ambos sistemas cuentan con los recursos necesarios para afrontar la campaña de riego con garantías". En el caso del Serpis, el embalse de Beniarrés dispone de reservas "suficientes", mientras que en la Marina Baja el suministro se ve "reforzado" por el apoyo de la desaladora de Mutxamel y por los aportes procedentes de las aguas subterráneas.

Durante todas las sesiones de la Comisión de Desembalse, la Confederación ha insistido a las personas usuarias de los embalses en la importancia de seguir realizando un "uso responsable" del agua. En este sentido, se ha puesto el acento en seguir mejorando la eficiencia en el consumo y en la gestión de los recursos, con el objetivo de "garantizar su sostenibilidad a medio y largo plazo, en un contexto en el que la evolución de la climatología continúa siendo determinante".