La CHJ inicia la retirada de peces muertos en un tramo del Magro lleno de espuma tras un posible vertido

Imagen del vertido a su paso por Llombai - AYUNTAMIENTO DE LLOMBAI

VALÈNCIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha comenzado este lunes los trabajos de retirada de los peces muertos que han aparecido durante los últimos días en un tramo del Magro, aproximadamente entre los términos municipales de Montroy y Llombai-Alfarp (Valencia), días después de declararse un incendio en una empresa del polígono de Monserrat cuya extinción habría arrastrado al río, donde se ha detectado gran cantidad de espuma, tanto productos como agua usada para apagar las llamas.

Según han informado fuentes del organismo de cuenca, los trabajos están siendo ejecutados por Tragsa y, en estos momentos, varios equipos intervienen sobre el terreno con el objetivo de retirar los ejemplares afectados "lo antes posible". Las labores se realizan tanto desde el agua como desde tierra.

Una embarcación recorre el cauce para localizar y recoger los peces, mientras que tres equipos, formados por dos personas cada uno, trabajan desde las orillas retirando manualmente los ejemplares que van apareciendo.

La CHJ recalca que las tareas presentan "cierta complejidad" por dos motivos principales: el tramo afectado tiene una longitud aproximada de unos diez kilómetros y, además, existen zonas en las que el acceso hasta el cauce resulta "complicado".

La previsión es que los trabajos de retirada se prolonguen durante "varios días", previsiblemente hasta finales de esta semana, en función de la evolución de las tareas y de los ejemplares que continúen localizándose. Una vez retirados, los peces se gestionan como residuo y son almacenados adecuadamente para su posterior traslado a una instalación especializada ubicada en Almassora (Castellón).

ORIGEN

En cuanto al origen de la mortandad, la principal hipótesis apunta a un vertido procedente del entorno del polígono industrial de Montserrat, donde hace unos días se produjo un incendio en una nave industrial.

De acuerdo con la CHJ, según la información disponible hasta el momento, durante el episodio "se habría producido el arrastre de productos o sustancias presentes en las instalaciones junto con el agua empleada en las labores de extinción". Esta escorrentía habría alcanzado posteriormente el río Magro, donde se detectó la presencia de espuma.

En cualquier caso, señala que será necesario esperar a los resultados de los muestreos realizados para determinar las características del vertido, su origen y el alcance real de la posible afección sobre el medio.

EXPEDIENTE SANCIONADOR

Paralelamente, el Área de Calidad de las Aguas de la CHJ está investigando los hechos y las posibles causas del episodio. A partir de los resultados de estas actuaciones se determinarán, en su caso, "las medidas que corresponda adoptar, incluida la posible apertura de un expediente sancionador si se apreciara algún incumplimiento de la normativa vigente".

La Comisaría de Aguas tuvo conocimiento de la presencia de espuma en el río el pasado viernes, tras recibir un aviso del servicio de Policía de Aguas de la zona. A partir de ese momento, técnicos del Área de Calidad de las Aguas se desplazaron hasta el lugar y tomaron diferentes muestras en el río, tanto aguas arriba como aguas abajo de la zona afectada.

Sin embargo, no fue posible tomar muestras directamente en el punto de origen del vertido, ya que cuando los técnicos llegaron al lugar este ya había cesado. Los resultados de los análisis permitirán disponer de más información sobre lo ocurrido y determinar el alcance real de la afección.

Desde la entidad Xúquer Viu han lamentado en un mensaje en redes sociales el vertido que ha contaminado "gravemente" el Magro aguas abajo de Monserrat y que afecta a Llombai y otros pueblos que atraviesa el río. El colectivo ha pedido a la CHJ que desembalse agua de Forata para limpiar el río y que se retiren los peces muertos.

"REMATE"

A juicio de la entidad, después de los problemas denunciados por Xúquer Viu "por el incumplimiento, durante este verano, del caudal ambiental en el tramo bajo del río, en los términos de Carlet, l'Alcúdia, Guadassuar y Algemesí, este derrame industrial supone el reamte para el Magro".

Según denuncia, durante el sábado "la espuma, el olor a detergente y los numerosos peces muertos, algunos de gran tamaño, llenaban el río, precisamente en la zona en la que sí lleva un caudal de agua". Además, agrega que la contaminación "afectó también al riego agrícola, ya que los productos químicos del derrame se extendieron por las acequias de riego de la zona, por los que circuló una gran cantidad de espuma".

Según la entidad, los tramos del río Magro en Llombai y Montserrat sufren "históricamente problemas de calidad de agua y vertidos industriales o urbanos recurrentes". Y el tipo de pez de este río es "extremadamente sensible que requiere aguas muy limpias, oxigenadas y muy conservadas", y ha instado al organismo de cuenca a ponerse "las pilas en la recuperación del río Magro, que más degradado no puede estar".

Desde el Ayuntamiento de Llombai se alertó del vertido a través de sus redes sociales y explicó que el grupo ambiental voluntario había dado aviso al Seprona para realizar las acciones y controles correspondientes. El consistorio ha agradecido el trabajo y la participación de los voluntarios y ha solicitado la colaboración vecinal para cuidar y respetar los espacios naturales.