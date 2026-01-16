Cielo nuboso y posibles precipitaciones débiles este viernes en la Comunitat

Archivo - La Comunitat Valenciana amanece con inervalos nubosos - EUROPA PRESS - Archivo
VALÈNCIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Comunitat Valenciana ha amanecido este viernes con cielo nuboso y se esperan precipitaciones débiles, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Esta jornada, además, habrá viento flojo de componente oeste que girará a componente sur en las horas centrales del día y tenderá a dirección variable al final de la jornada.
Las temperaturas mínimas irán en ascenso y mientras que máximas bajarán, han indicado las mismas fuentes.