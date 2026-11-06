Cielo poco nuboso y temperaturas máximas en ligero ascenso este viernes en la Comunitat

Archivo - Amanecer en la playa de Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este viernes con cielo poco nuboso aunque registrará posibles brumas en zonas del litoral por la mañana, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta jornada, además, las temperaturas mínimas anotarán un ligero descenso o no sufrirán cambios, mientras que las máximas subirán un poco.

Así mismo, se espera viento flojo de dirección variable con predominio de la componente este en el litoral de la autonomía por la tarde, han indicado las mismas fuentes.