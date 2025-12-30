Cielos poco nubosos con máximas en ligero ascenso este martes en la Comunitat Valenciana

Archivo - Amanecer en la playa de Canet d'en Berenguer (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El cielo estará poco nuboso este martes en la Comunitat Valenciana, con brumas y bancos de niebla matinales en las depresiones del interior en una jornada en la que las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios y las máximas irán en ligero ascenso.

Asimismo, se registrarán heladas débiles en puntos del interior de la mitad norte. Las temperaturas oscilarán entre los 7º y los 18º en Alicante, los 5º y los 15 º en Castelló de la Plana y los 6º y los 17º en València.

En el norte de Castellón e interior de Alicante, el viento será moderado del noroeste; en el resto, el viento soplará flojo de componente oeste con aumentos ocasionales de intensidad en puntos del interior.