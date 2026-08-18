Científicos de la UA aconsejan "reubicar" los ejemplares de pato criollo del campus y mantener solo los ánades reales

Pato criollo en la UA - UA

ALICANTE 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Científicos expertos de la Universidad de Alicante (UA) recomiendan la reubicación de todos los ejemplares de pato criollo actualmente presentes en el campus y mantener solo los de la especie autóctona ánades reales, según ha revelado la institución académica, ante la "preocupación" mostrada en las últimas semanas por diversos colectivos y miembros de la comunidad universitaria acerca de la situación de estas aves debido al clima extremo y las altas temperaturas alcanzadas en los meses de julio y agosto.

Según la UA, el cuidado del campus, de su ecosistema y del bienestar de los animales que en él habitan es una "prioridad" para la institución, que ha informado de las actuaciones llevadas a cabo en este periodo y de las que desarrollará en las próximas semanas, con el objetivo de ofrecer información "rigurosa, transparente y contrastada".

Actualmente, en la UA conviven los ánades reales, una especie autóctona, y los patos criollos, invasora y no originaria del campus. La institución comenzó a abordar en el mes de mayo, "de manera técnica y responsable", la situación de la población en el campus, trabajando con los servicios de Infraestructuras y Gestión Integral de los Espacios, Prevención y Promoción de la Salud, la Oficina EcoCampus, expertos, una empresa especializada y las administraciones competentes, tras el aviso de las autoridades locales sobre "posibles problemas infecciosos" en aves del entorno y el riesgo de que las poblaciones del campus pudieran verse expuestas.

El objetivo marcado es conocer, mediante procedimientos "científicos y rigurosos", el estado sanitario de la población de pato criollo y determinar las medidas que, en su caso, fuera necesario adoptar, "garantizando tanto el bienestar de los animales como la seguridad de la comunidad universitaria".

Para realizar el control sanitario del pato criollo, el grupo de trabajo estableció un protocolo de captura, control, muestreo y análisis de una muestra representativa de ejemplares. Durante estos meses se han completado los procedimientos técnicos, administrativos y legales necesarios y se han tramitado las autorizaciones correspondientes.

AUTORIZADA LA CAPTURA

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig autorizó el pasado 13 de agosto expresamente a la UA la captura, control y muestreo sanitario del pato criollo, con las condiciones técnicas para su desarrollo. Los ejemplares serán manejados por personal especializado y, cuando proceda, "trasladados a instalaciones autorizadas que garanticen unas condiciones adecuadas de bienestar".

Los ejemplares incluidos en la muestra sanitaria inicial tienen garantizado por ley "su alojamiento adecuado, alimentación equilibrada y aislamiento preventivo durante el tiempo necesario para realizar los análisis".

Asimismo, el decreto municipal prohíbe expresamente la posterior liberación de estos animales en otro entorno natural, por lo que la UA "en ningún caso contempla abandonar a los animales ni liberarlos en otro espacio natural".

Si los análisis detectaran alguna enfermedad que requiera medidas sanitarias específicas, "se adoptarían exclusivamente en función del diagnóstico, los protocolos establecidos y las indicaciones de las autoridades competentes".

Actualmente, el campus cuenta de forma permanente con numerosas zonas verdes que reciben riego diario durante los meses de verano, así como con dos grandes lagos situados en la zona del Bosque Ilustrado, que permanecen llenos durante todo el año y constituyen un "recurso esencial" para la fauna acuática del campus, incluidos tanto los patos criollos como los ánades reales.

El nivel de agua de estos lagos se supervisa "de manera constante" por el personal del Vicerrectorado de Infraestructuras, especialmente durante las distintas actuaciones de mejora y mantenimiento que se llevan a cabo en el campus. Asimismo, la UA cuenta con fuentes y estanques de uso ornamental, unas instalaciones hidráulicas que requieren labores periódicas de limpieza y mantenimiento.

Algunos se vacían temporalmente en verano para realizar una limpieza profunda, retirar lodos y materia orgánica y revisar bombas y circuitos hidráulicos antes del inicio del siguiente curso, "con el objetivo prioritario de evitar riesgos de salubridad". Estos estanques ornamentales no están destinados al consumo de agua por parte de los animales y requieren tratamientos específicos, incluida la cloración, para evitar la proliferación de mosquitos y garantizar unas condiciones adecuadas de higiene.

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

La UA considera que la gestión de la población de pato criollo debe abordarse "también desde la perspectiva de la conservación de la biodiversidad" del campus. Según la valoración de los expertos, la ausencia de depredadores y la disponibilidad de alimento favorecen un crecimiento "exponencial" de los patos criollo, "con un impacto negativo sobre la calidad del agua, la limpieza del entorno y la biodiversidad".

Además, por su gran tamaño y comportamiento, esta especie puede "desplazar o agredir" a otras especies acuáticas y reproducirse con ánades reales, generando "híbridos". Su presencia puede asimismo "interferir" en el desarrollo de actividades de docencia e investigación vinculadas al estudio y conservación de la biodiversidad del campus.

Por ello, considera "prioritario" actuar en esta fase inicial "para preservar estos espacios como hábitat de la fauna silvestre". La Universidad comparte la necesidad de preservar el campus como "un espacio de biodiversidad y de garantizar que sus zonas verdes y láminas de agua puedan ser utilizadas por las especies silvestres que forman parte del ecosistema universitario".

En esta línea, señala que alterar las pautas de alimentación de los animales "resulta perjudicial para su salud" y recuerda que no está permitido alimentar a los animales en el campus. Los expertos inciden en recodar que esta práctica "altera sus pautas naturales de alimentación, favorece su concentración en determinados puntos y genera una importante acumulación de restos y excrementos, con efectos negativos" en los animales, entorno y de la calidad del agua que necesitan.

SOBREPESO Y ARTROSIS

Las observaciones realizadas por la empresa especializada contratada han detectado ejemplares con sobrepeso y elevados niveles de artrosis. Por este motivo, la UA inició una campaña de concienciación dirigida a toda la comunidad universitaria.

Asimismo, ha apuntado que el abandono de animales también contribuye al problema y que algunas familias que adquieren patos u otras aves como mascotas los abandonan en el campus cuando crecen, como lo corrobora el informe técnico municipal incorporado al expediente de autorización de captura.

"Cuidar la fauna no significa dejar que una población crezca sin control. Cuidar la fauna significa observarla, conocerla, prevenir riesgos y actuar técnicamente cuando resulta necesario. Menos comida, más naturaleza", señala la UA, que ha comprobado que la muerte de un pato difundida en algunas redes sociales no se produjo por falta de agua sino por un atropello de un vehículo que está identificado por las cámaras de seguridad y del que se ha dado parte a la Policía Local.