Cinco detenidos en Torrevieja (Alicante) al desmantelar un laboratorio y un punto de venta de drogas

Imagen del operativo desarrollado por la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas --tres mujeres de 37, 43 y 70 años y dos hombres de 30 y 35-- en Torrevieja (Alicante) en una segunda fase de la operación Maluka contra una supuesta organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Se ha desmantelado un punto de venta de sustancias estupefacientes y una vivienda que se utilizaba como laboratorio para elaborarlas.

Según un comunicado del instituto armado, la actuación da continuidad a una pesquisa anterior, en la que los agentes ya habían desarticulado una banda presuntamente dedicada a la venta de drogas en un edificio de viviendas de la localidad. Las posteriores labores de vigilancia permitieron detectar que la actividad había vuelto a ponerse en marcha, lo que motivó nuevas actuaciones policiales.

Así, durante los dispositivos habituales de vigilancia contra el tráfico de drogas, los agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Torrevieja detectaron movimientos sospechosos en una vivienda que ya había sido objeto de investigación en la primera fase de la operación.

Los investigadores observaron cómo una persona se desplazaba en un patinete eléctrico y realizaba recorridos que consideraron anómalos. Estas observaciones, junto con las gestiones policiales posteriores, permitieron relacionar estos movimientos con la posible reactivación de la actividad delictiva.

El análisis de la información obtenida, junto con los indicios que apuntaban a la continuidad de los problemas asociados a la venta de drogas, permitió avanzar en la investigación y realizar los registros en las dos viviendas presuntamente relacionadas con los hechos.

REGISTROS

En la fase de explotación de la operación, los agentes practicaron dos entradas y registros en sendos domicilios de Torrevieja, con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de Torrevieja y del Servicio Cinológico de la Guardia Civil de Alicante.

El instituto armado ha precisado que uno de los inmuebles supuestamente funcionaba como punto de venta de drogas, mientras que la otra vivienda se utilizaba como laboratorio para la elaboración y preparación de estas sustancias.

Durante las actuaciones, los agentes intervinieron más de mil euros en efectivo, diversas cantidades de cocaína, marihuana y hachís, así como sustancias estupefacientes que estaban preparadas para su venta.

También se localizaron distintos materiales utilizados para la preparación, el envasado y la dosificación de las drogas, así como precursores, que son sustancias químicas destinadas a elaboración de cocaína base.

Como resultado de esta segunda fase de la operación, la Guardia Civil ha detenido a esas cinco personas, como presuntas autoras de delitos de tráfico de drogas y de pertenencia a organización criminal.

Las diligencias, junto con los detenidos, han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrevieja. El juzgado ha decretado libertad con cargos para todos ellos.