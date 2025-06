Cinema Jove entrega este miércoles su Luna de Valencia al cineasta Radu Jude

Tras la entrega del galardón, se proyecta 'Tóxico', primer largometraje de Lorenzo Lerín

El Festival Internacional de Cine de València Cinema Jove entregará este miércoles, 25 de junio, a las 19.00 horas, en el Teatro Principal, el premio 'Luna de Valencia' al cineasta rumano Radu Jude. Tras la entrega del galardón, se proyecta 'Tóxico', primer largometraje de Lorenzo Lerín.

Posteriormente, en la Filmoteca Valenciana, a las 20.00 horas, Radu Jude debatirá con el público tras la proyección de 'Un polvo desafortunado o porno loco' (2021), que forma parte de la retrospectiva que Cinema Jove dedica a su carrera.

El premio 'Luna de Valencia' reconoce la trayectoria cinematográfica de un realizador consolidado que comparte el espíritu joven del festival. Esta distinción ha reconocido en ediciones anteriores a cineastas como Miguel Gomes, Lynne Ramsay, Mia Hansen-Love, Sean Baker o Alonso Ruizpalacios.

Radu Jude debutó en el largometraje con 'La chica más feliz del mundo' (2009), seleccionada en la Berlinale y en Toronto. Desde entonces, los principales festivales del mundo han reconocido repetidamente su talento con el Gran Premio en Karlovy Vary por 'No me importa ser bárbaro' (2018); Oso de Oro en Berlín por 'Un polvo desafortunado o porno loco' (2021), y los premios Especial del Jurado y Premio Ecuménico en Locarno por 'No esperes demasiado del fin del mundo' (2023).

Este mismo año fue reconocido con el Oso de Plata al mejor guion en la Berlinale por 'su sátira política 'Kontinental '25' (2025), rodada en 10 días con un teléfono móvil.

'Tóxico' (2025) supone el debut en el largometraje de Lorenzo Lerín. Está protagonizado por Roberto Hoyo, Javier Bódalo y Lucía Díez. Se trata de un thriller con ecos al cine quinqui que narra la historia de un grupo de ladrones de baja estofa que prepara un gran golpe antes de retirarse. Tras el preestreno en el Teatro Principal, Lorenzo Lerín mantendrá un coloquio con los espectadores.

Dentro de la programación de Cinema Jove para el 25 de junio, la Filmoteca Valenciana proyecta a las 22.30 horas 'Boy in the pool' (2024), de la coreana Ryu Yeon-su, dentro de la Sección Oficial de Largometrajes. Es la historia de Woo-ju, un niño que sueña con ser nadador olímpico y que un día rescata a una chica de morir ahogada. Entre los dos surgirá una amistad que les hará conectar cuando Woo-ju decida profesionalizar su pasión por la natación, pese a tener los pies palmeados.

"Los pies palmeados son una especie de metáfora del dolor de no poder adaptarse al desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, lo que conduce a la confusión y a la desorientación", explica Ryu Yeon-su. "Una vez decidí usar los pies palmeados como metáfora, opté por no retratar esta singularidad como una enfermedad. En cambio, quería que se viera como un poder oculto o un potencial latente", añade.

CORTOS CON PRESENTACIÓN

Por otra parte, los programas de cortometrajes que se celebran en el Teatro Rialto contarán con un gran número de directores y directoras para presentar sus obras. En la sesión de las 17.30 horas, Jorge Moneo presenta 'Exergo' (2004) y Alicia Moncholí presenta 'Campolivar' (2024). Asimismo, en la sesión de las 20.00 horas, Pau Colomina presenta 'Arcén'.

Las secciones paralelas siguen con el documental 'Amaia, una vuelta al sol' (2020) de Marc Pujolar, 2020, que ofrece una aproximación a la creación de su álbum 'Pero no pasa nada'. Además, un disco que compuso enfrentada a una fama que da el contrapunto ideal del ciclo 'Backstage: Ídolos Z'. Será a las 22.30 horas en el Centre del Carme.

En el Espai Turia de la Plaza Viriato, 22.30 horas, dentro del ciclo 'High School 5º Curso', se proyecta '¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret' (2023) de Kelly Fremon. Se trata de una delicada mirada a la adolescencia de Margaret, una niña de 11 años, que debe enfrentarse a nuevos amigos, a nuevos sentimientos y al comienzo de su adolescencia justo después de mudarse de casa.