Presentación del 41 Cinema Jove - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La 41 edición de Cinema Jove, Festival Internacional de Cine de València, ofrecerá del 19 al 27 de junio una programación "sólida, coherente", capaz de unir diferentes sensibilidades y abierta a nuevos públicos, con cineastas de 14 países que representan la libertad, el vigor y el sentido crítico del cine joven actual. Las secciones oficiales de Cortometrajes y Series servirán de plataforma internacional, mientras el Encuentro Audiovisual de Jóvenes se limita este año a la sección amateur.

Estos son los principales ingredientes que han dado a conocer la nueva directora del certamen, María Albiñana, responsable de la Sección de Series; la jefa de contenidos, Beatriz Hernández, responsable de Cortometrajes; Óscar Brox, del comité de selección de Largometrajes, y Teresa Aguilar al frente del Encuentro Audiovisual de Jóvenes. La presentación ha contado con el director general de Cultura, Ignacio Prieto, y el director general del Institut Valencià de Cultura (IVC), Álvaro López-Jamar.

En general, Albiñana ha destacado que este año se han valorado casi 2.000 títulos con un nivel "excepcional". "Tenemos lo mejor de lo mejor", ha dicho, y ha explicado la intención de "generar industria", "trascender la pantalla" mediante charlas, encuentros y mesas redondas durante el festival, y poder ver este año "caras nuevas" entre el público.

La nueva directora ha reconocido que este año los tiempos de selección han sido más ajustados por la tardanza en ser nombrada, pero ha remarcado que la recepción de títulos ha sido masiva en cuanto se ha convocado. "Yo tenía esperanza de que Cinema Jove iba a continuar, no sabíamos cómo, pero todos estamos conectados con la realidad del sector y eso ha sido clave", ha aseverado.

Sobre si hay cambios desde su llegada, ha subrayado que en Cinema Jove prima la calidad audiovisual y ha apostado por "crear puentes entre las secciones oficiales" y "acercarse a diferentes gustos y sensibilidades". Además, ha recordado que "no deja de ser un festival público, lo que hace que tenga que tener una visión para todo el mundo, que es difícil".

Preguntada por si ya está confirmado que habrá Cinema Jove en 2027, ha asegurado que "hay una apuesta muy fuerte del IVC y de Conselleria por este festival de trayectoria muy sólida". "No sé si continuaré o no, no depende de mí", ha añadido, y ha reivindicado el trabajo del equipo.

Por su parte, el director general del IVC ha tomado la palabra para decir que "no es el momento de abrir el melón" sobre el futuro de Cinema Jove y de la actual dirección. Sí ha subrayado que están "muy contentos y orgullosos del trabajo de María y su equipo", al desempeñar una labor "brillante en unos tiempos muy ajustados". "Esa respuesta es suficiente para el día de hoy", ha zanjado.

SECCIÓN DE LARGOMETRAJES

Entre las secciones a concurso, la de Largometrajes congrega nueve películas seleccionadas entre unas 300 y procedentes de 14 países, varias coproducciones. Inaugurará el festival la sueca 'The Patron', de Julia Thelin', ágil thriller satírico en torno a la estructura de clases del norte de Europa. Desde EEUU llegará 'Chronovisor', de Jack Auen y Kevin Walker, singular propuesta de ciencia ficción en 16 mm articulada como una investigación bibliófila.

Aclamada en Sundance, 'Filipiñana' es una coproducción entre Singapur y Reino Unido, en la que el filipino Rafael Manuel disecciona con frialdad y planos estáticos las dinámicas de poder de clases dirigentes en un resort de lujo. La taiwanesa 'I Heard That They Are Not Going To See Each Other Anymore', de Ka Ki Wong, combina ficción y no ficción con el brioso ritmo del cine hongkonés de los 90.

Película inaugural en la Berlinale, 'No Good Men' es una coproducción entre Alemania, Francia, Noruega, Dinamarca y Afganistán, dirigida por la iraní Shahrbanoo Sadat, que utiliza los códigos de la comedia romántica para retratar el Afganistán de 2021 durante la retirada de las tropas estadounidenses. Desde Rumanía, 'On our Own', de Tudor Cristian Jurgiu, propone una severa pero no moralista mirada a la adolescencia a la deriva.

Cierran la sección la china 'Whispers in May', de Dongnan Chen, documental etnográfico galardonado en Copenhague; la alemana 'When We Saw Each Other More Often', rodada en súper 16 mm y dirigida por William Wrubel, y 'Zejtune', coproducción entre Malta, Alemania y Qatar y segunda película de Alex Camilleri.

Se trata, según el responsable del comité de selección, de "una panorámica del cine joven de hoy" con "verdaderas joyas". Ha admitido que no hay ninguna película española, pero ha indicado que se debe a los requisitos de selección --ser menor de 40 años y que sea estreno en España-- y a que es imposible competir con un "gigante" como el Festival de Málaga.

SECCIÓN DE CORTOS

En la Sección de Cortometrajes, que ha recibido más de 1.300, destaca el regreso de realizadores queridos por el festival como Christian Avilés, ganador de la Luna de València con 'La herida luminosa', que presenta 'Stallion y la bola de cristal', el francés Guil Sela con 'No skate!', Aleksey Evstigneev con su ficción 'Habibi' y Rocío Quillahuamán con el documental 'Oralia'.

Habrá fuerte presencia de la comedia y la animación con títulos como 'Praying Mantis' y 'Una vez un cuerpo'. Las temáticas irán del 'coming of age' místico en el entorno rural de 'Mal de madre' y 'Nest', al duelo familiar de 'A certa distància', de la valenciana Laura Pérez Gómez; 'Geratzen den Hori', de Aitor Gametxo, y la resistencia a las dinámicas capitalistas a través de los cuidados, recogida en 'Deprisa, deprisa' y la propuesta del valenciano Iván Fernández de Córdoba 'Esto está frío'.

La responsable de esta sección ha destacado la presencia de cortos dirigidos por mujeres y ha avanzado que habrá un panel con directoras valencianas sobre la situación actual de la mujer en la industria. Como novedad en Cinema Jove, se presentará un estudio sobre el corto español.

SECCIÓN DE SERIES

En la Sección de Series, que cumple 11 años, competirán nueve propuestas internacionales de las que cinco serán estrenos en España: la comedia de funcionarios alemana 'Das Manko', el thriller ruso 'Hirurg', la canadiense 'Vitrerie Joyal', la sueca 'Hundarna' y la taiwanesa 'PaiPai'. Completan la selección la francesa 'Respire Fort', la colombiana 'Dear Killer Nannies' y la española 'Sense Filtres', drama adolescente dirigido por Sandra Reina, Ainhoa Bolaños y Jiajie Yu Yan.

Esta sección potenciará los espacios profesionales con tres mesas redondas: coproducciones con la cadena alemana ZDF y Easy Tiger, la inteligencia artificial en el audiovisual y un caso práctico sobre la creadora Vasilisa Kuzmina.

ENCUENTRO AUDIOVISUAL DE JÓVENES

Paralelamente, la sección fundacional del festival se ha fijado este año como objetivo profesionalizar a sus participantes, limitándose a la categoría amateur por los tiempos ajustados y por la dificultad logística de movilizar a participantes más menores. En esta ocasión, el Encuentro Audiovisual de Jóvenes reunirá 13 cortometrajes de creadores amateur de entre 16 y 25 años procedentes de diversos puntos de España.

Los jóvenes cineastas y "espectadores del futuro" se someterán a una mentorización intensiva durante Cinema Jove. Cuatro de ellos serán seleccionados para participar en septiembre en la Residencia de Jóvenes Realizadores, que este año se centrará en la viabilidad comercial y técnica con sesiones de 'speed dating' con productoras.

+++en el ciclo el joven la joven, este año greta w, la ultima peli este ciclo sea elegida espect random asiduo CJ q consider q peli forma parte tray GW espero mucho de vosotros este año