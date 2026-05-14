Cinema Jove organiza un encuentro con el cineasta Joecar Hanna y consolida su sección de cortometrajes - GVA

VALÈNCIA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Cinema Jove, el festival internacional de cine de la Comunitat Valenciana organizado por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades e impulsado por el Institut Valencià de Cultura (IVC), reafirma su posición como plataforma internacional del formato corto en España con una selección de propuestas de todo el mundo y un encuentro con "uno de los directores con más proyección internacional", el valenciano Joecar Hanna.

El cineasta protagoniza un "esperado regreso a casa" tras un año de reconocimientos en el circuito de festivales. Hanna presentará presencialmente su cortometraje 'Talk Me', coincidiendo con el primer aniversario de su estreno mundial en el Festival de Cannes, tal como ha señalado la Administración autonómica en un comunicado.

A pesar de haber recorrido "los certámenes más prestigiosos del mundo" y de haber cosechado galardones como el Premio al Mejor Cortometraje Internacional en el Festival de Toronto (TIFF) y la Biznaga de Plata al Mejor Cortometraje de Ficción en el Festival de Málaga, el realizador todavía no había tenido la oportunidad de presentar personalmente esta obra en España, lo que convierte la cita en un hito tanto profesional como emocional.

El encuentro con el público, programado para el 22 de junio, a las 19.30 horas en la Sala Rialto, se centrará en la trayectoria creativa y en el universo estético de Hanna. Durante la cita se proyectarán tanto 'Talk Me', que cuenta con la producción ejecutiva de Spike Lee, como 'Deliver Me', la pieza que va a servir de base para su primer largometraje.

La exhibición de ambos trabajos permitirá al público reparar en la evolución de su mirada como autor, condicionada por una identidad marcada por sus raíces mixtas. Joecar, criado en València, es de ascendencia china y libanesa, y esa condición ha conformado "una voz única en el panorama actual".

Tras el visionado, la directora de Cinema Jove, María Albiñana, conducirá un coloquio con el director para analizar el fenómeno global de 'Talk Me' y, sobre todo, el futuro de 'Deliver Me' como largometraje, cuyo rodaje está previsto este mismo año en la ciudad de Nueva York.

Joecar Hanna se encuentra estos días en el Festival de Cannes, donde ha acudido esta edición en calidad de participante de La Résidence del certamen internacional, "un prestigioso programa de escritura y mentoría donde solo seis directores de todo el mundo son elegidos por sesión". Esta estancia de alto rendimiento en París, considerada la Villa Médici del séptimo arte, sitúa al valenciano en la misma estela de creadores que hoy son "referentes mundiales", como Lucrecia Martel, Lukas Dhont y Carla Simón.

MÁS REGRESOS EN CINEMA JOVE

Más allá del encuentro con Hanna, la Sección Oficial de Cortometrajes reúne a un nutrido grupo de cineastas que ya han sido premiados o han pasado por el festival en ediciones anteriores, lo que refuerza el vínculo que Cinema Jove mantiene con sus autores.

Es el caso de Christian Avilés, quien tras ganar la Luna de València con 'La herida luminosa', presenta ahora 'Stallion y la bola de cristal' tras su paso por Berlín. Del mismo modo, el francés Guil Sela, cuyo cortometraje 'La llama olímpica' participó en la edición de 2023, regresa este año con 'No skate!', cuyo estreno mundial tuvo lugar en Cannes; Aleksey Evstigneev, que visitó València con su cortometraje de animación 'Father's Letters', llega este año con la ficción 'Habibi'; y Rocío Quillahuaman presentará su nuevo cortometraje documental 'Oralia' tras el éxito de su trabajo 'Puriykachay'.

"Esta coincidencia en la programación de cortometrajistas que ya debutaron en Cinema Jove con sus primeras piezas refleja la apuesta del festival por apoyar y acompañar a los creadores en la evolución de sus carreras. Cinema Jove no solo descubre nuevos talentos, sino que mantiene un compromiso con su crecimiento y madurez artística", ha valorado la jefa de contenidos y responsable de sección oficial de cortometrajes, Beatriz Hernández.

La programación de este año propone un recorrido por lenguas y paisajes diversos, los de Italia, Irán, Brasil, Taiwán, Rumanía, Colombia, República Checa, España y Hong Kong, pero la condición humana une y las temáticas que se abordan suelen coincidir.

INICIOS A LA VIDA E INTROSPECCIONES FAMILIARES

Uno de los grandes bloques temáticos lo constituye el género 'coming of age' interpretado desde una vertiente casi mística y rural. En cortometrajes como 'Mal de madre', de Irene Baqué, y 'Nest', de Stefania Burla, la adolescencia y la construcción de la identidad se entrelazan con las leyendas y la superstición.

Otro aspecto en el que coinciden varias propuestas es la idea del regreso al hogar y la reconstrucción de los vínculos familiares, especialmente los maternos. Estas premisas marcan el pulso de piezas como 'A certa distància', de la valenciana Laura Pérez Gómez, 'The wind in Ash', de Kun Sun, y 'Gardiennes de Nuit', de Nina Khada, que, a la vez, se acercan al duelo y a la pérdida y exploran sus aristas. Así lo hace también Aitor Gametxo Zabala en 'Geratzen den Hori', una hermosa carta de amor sobre la pérdida de su 'ama'.

Varios cortometrajes señalan los cuidados y la solidez de los vínculos afectivos como un acto de resistencia frente a la precariedad laboral, la inmediatez capitalista y la vigilancia tecnológica. Obras como 'Deprisa, deprisa', de Claudia García de Mateos, 'Their Eyes', de Nicolas Gourault, y 'Esto está frío', del valenciano Iván Fernández de Córdoba, quien ya estuvo a concurso en Cinema Jove en 2018 con su largometraje '#Seguidores', ponen el foco en temas como la explotación laboral, la inmediatez perversa de nuestro tiempo y la sobrevigilancia y control de lo cotidiano.

COMEDIAS Y ANIMACIÓN

En la programación de este año figuran varias comedias. Destacan la argentina 'Dra. Miranda', de Denise Anzarut, acerca de una joven en plena crisis de los 40; el cuento rumano en 'Navidad Drumul spre casa', de Marian Fârcut; y 'Lady Attila', de la francesa Apolline Andreys.

Por último, la sección oficial se completa con su habitual apuesta por la animación, que reúne diferentes géneros y narrativas en títulos como 'Praying Mantis', de Joe Hsieh; el cuento 'Dieu est timide', de Jocelyn Charles; 'Una vez un cuerpo', de la colombiana María Cristina Pérez; y 'Our Walls', cortometraje checo de Ziva Divjak, entre otros.