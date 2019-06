Cinema Jove propone el ciclo 'Youth & The Wall' para conmemorar el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín

Publicado 24/06/2019 17:54:51 CET

El festival Cinema Jove comienza el ciclo 'Youth & The Wall' para conmemorar el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín. Se trata de un conjunto de películas seleccionadas "en la línea de Cinema Jove, poniendo el foco en la descripción de la vida de los jóvenes, del impacto del muro en el ámbito personal, afectivo, social, cultural y político", según ha afirmado en un comunicado el director del festival, Carlos Madrid.

Se trata de un ciclo de seis largometrajes programados en el Instituto Francés de València y que comienza este martes con la proyección a las 20 horas de 'Goodbye Lenin!' (Wolfgang Becker, 2003). En 1990, para proteger a su frágil madre de un 'shock' fatal después de un largo coma, un joven intenta evitar que se entere de que su amada nación, Alemania Oriental, ha desaparecido tal y como la conoce.

La película fue un éxito de público y crítica y obtuvo numerosos galardones y nominaciones, incluidos el premio a la mejor película europea en los Premios Goya, los César o los premios de la European Film Academy, entre otros.

HOMENAJE A JOSÉ LUIS RADO

Cinema Jove rinde también este martes un homenaje 'in memoriam' a José Luis Rado, que fue director de Cinema Jove (1997-1999) y del IVAC-La Filmoteca (1999-2011). Lo hará a las 20.00 horas en la misma Filmoteca con la proyección de su película de cabecera: 'El hombre que mató a Liberty Valance' (John Ford, 1962).

José Luis Radoselovics Arance (1959-2019), o 'Rado', es una figura clave para entender la recuperación, restauración, conservación y divulgación del patrimonio fílmico valenciano y español.

Entre sus contribuciones destacan que en su etapa como director de la Filmoteca Valenciana se restauró la película '¿Qué es España?' (1926-1929). La Filmoteca obtuvo el Premio González-Sinde otorgado por la Academia del Cine Español por su labor desde su puesta en marcha en 1987; el comienzo de la digitalización del patrimonio fílmico valenciano, la inauguración del Centro de documentación o la creación de la Filmoteca d'Estiu.

Además, en la Filmoteca se proyectarán de nuevo tres de los largometrajes que compiten en la Sección Oficial: la holandesa 'Light as Feathers' (Rosanne Pel, 2018), la estadounidense 'Thunder Road' (Jim Cummings, 2018) y la noruega 'Harajuku', (Eirik Svensson, 2018).

En el Teatro Rialto a las 20.00 horas se presentará el catálogo Curts 2019. Además, en la misma sala se podrán ver los Programas 5 y 8 de la Sección Oficial de Cortometrajes con la proyección de 'La mala fe', 'Siostry', 'Halayla', 'Muero por volver' y 'Miss Mbulu', a las 18 horas; y a las 22.30 horas 'All these creatures', 'Prisoner of society', 'La chanson' y 'Después también' de Carla Simón, quien tras su premiada película 'Verano 1993', (mejor Ópera Prima en la Berlinale, Biznaga de Oro a la mejor película en el Festival de Málaga, ganadora de varios premios Goya y seleccionada para los Oscar) presenta su corto en Cinema Jove.

Por la mañana, en la Sala 7 del edificio Rialto, continuará la segunda jornada de 'Curt Creixent. Encuentros del Cortometraje'. Y por la tarde, el ciclo 'Los dioses del anime' presenta dos de los grandes títulos del género: 'Ghost in the Shell' (Mamoru Oshii, 1995), ganadora en el festival de Sitges e imprescindible para todo amante del género, y 'El viaje de Chihiro' (2003), una obra maestra del género valorada por la crítica entre las mejores películas de la historia del cine y que recibió más de 14 premios, entre ellos, el Óscar a la mejor película de animación y el Oso de Oro en la Berlinale.

El Centre del Carme proyectará la primera obra maestra de los hermanos Coen, 'Muerte entre las flores' (1990). Este 'thriller' de gánsteres elegante y excéntrico está inspirado en los clásicos literarios de Hammet 'La llave de cristal' y 'Cosecha roja'. Inolvidable el espectacular tiroteo a ritmo de la canción tradicional irlandesa 'Danny Boy'.