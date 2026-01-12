La Ciutat de les Arts i les Ciències logra "cifras récord" de visitantes con cerca de 3,5 millones en 2025

Archivo - Visitantes en la Ciutat de las Arts i les Ciències - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Ciutat de les Arts i les Ciències de València ha recibido en 2025 cerca de 3,5 millones de visitantes y ha alcalzado de nuevo "cifras récord".

Durante este ejercicio, se ha celebrado el 25 aniversario del Museu de les Ciències, que ha registrado un total de 1.062.114 visitantes. Por su parte, el Oceanogràfic ha vendido 1.941.278 entradas, mientras que por el Hemisfèric han pasado 450.334 espectadores, detallan los responsables del complejo en un comunicado.

Además "de la gran afluencia de público y la programación especial por el aniversario, 2025 ha supuesto la consolidación de un modelo sostenible en el Museu de les Ciències, con el pleno funcionamiento de la instalación fotovoltaica de los voladizos y el inicio de las obras de la futura planta geotérmica", subrayan.

La directora general de la Ciutat de les Arts i les Ciències, Ana Ortells, ha calificado de "muy positivo" el balance de 2025 y ha destacado que "hemos apostado, y lo seguiremos haciendo, por la modernización, la innovación tecnológica y los contenidos de calidad, con la vista puesta en la eficiencia energética".

Ortells ha subrayado también que "este año se han ofrecido exposiciones inéditas en España, de elevado nivel". Asimismo, ha resaltado el esfuerzo realizado en digitalización mediante la aplicación de nuevas tecnologías y experiencias inmersivas, especialmente con las exposiciones 'Leonardo. 500 años de genio' y 'Metamorfosis'.

PICOS DE ASISTENCIA EN SEMANA SANTA Y VERANO

Los meses de mayor afluencia de público fueron abril por Semana Santa (el Sábado Santo fue la jornada con el mayor número de visitantes del año, con 2.627 entradas vendidas en el Hemisfèric y 7.540 en el Museu de les Ciències), junto con julio y agosto.

En el balance anual, además de los buenos resultados del verano --con 1.180.501 entradas vendidas entre junio y agosto--, destaca también el periodo navideño, del 20 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, en el que se han contabilizado más de 185.000 ventas.

Respecto al público escolar, han aumentado las visitas guiadas en 2025 con más de 5.000, un 30 por ciento más que el año anterior. Asimismo, se estima que alrededor de 30.000 asistentes han participado en actividades gratuitas, incluyendo programas de conferencias, el ciclo Berklee, observaciones astronómicas y actividades dirigidas a estudiantes, como el Consejo de la Infancia, además de ferias y concursos escolares. En cuanto a los actos, el año pasado, se celebraron un total de 82 eventos, un 9% más que en el año 2024.

INCREMENTO DEL TURISMO INTERNACIONAL

El ejercicio 2025 ha estado marcado por un incremento del 2% del público internacional y un ligero descenso del turismo nacional. En el Museu de les Ciències, los visitantes extranjeros representan el 53%. En cuanto a los países de procedencia, en primer lugar se sitúa Italia (28%), seguido de Francia (9%), Alemania y Estados Unidos (6% cada uno). En el Hemisfèric alcanzan el 46% del total de visitas.

En el Museu, el público nacional supone el 29% y el local el 18%. En el Hemisfèric, el visitante nacional alcanza el 33% y el procedente de la Comunitat Valenciana el 21%.

En el Oceanogràfic, el público internacional representó el 61% del total, con especial presencia de visitantes italianos (30%), seguidos por franceses (9%) y alemanes (6%), mientras que Polonia y Estados Unidos alcanzaron un 5% cada uno. El visitante nacional supuso el 25% y el público de la Comunitat Valenciana el 14%.

En su 25 aniversario, el Museu de les Ciències ha desarrollado una programación especial bajo el lema 'Celebramos el futuro', con nuevas exposiciones y una amplia variedad de propuestas, desde conferencias hasta eventos dirigidos a la ciudadanía.

La exposición 'Leonardo. 500 años de genio' marcó el inicio del aniversario, que ha incluido jornadas de divulgación de gran éxito como 'Los guardianes de la ciencia', que reunió a los tres divulgadores científicos más seguidos de España, y el ciclo de conferencias 'El futuro a ciencia cierta'. El Museu también fue sede del XXV Encuentro Anual de la Asociación de Museos y Centros de Ciencia y Técnica de España.

Otra de las novedades de 2025 ha sido la exposición infantil 'Metamorfosis. El poder de la transformación', con la que se han ampliado los contenidos dirigidos al público familiar.

El 13 de noviembre, el Museu de les Ciències celebró su 25 aniversario con un evento en el que el compositor estadounidense Eric Whitacre presentó su espectáculo musical 'Deep Field: The Impossible Magnitude of Our Universe', centrado en la historia del telescopio espacial Hubble.

Por su parte, el Hemisfèric ha estrenado este año hasta tres películas: '3, 2, 1... ¡Despegamos!', 'Postales de otros mundos' y 'Leonardo da Vinci. Hombre universal', además de poner en marcha nuevas ediciones del planetario en directo 'Las Nocturnas'.

A lo largo del pasado ejercicio, el Oceanogràfic ha reforzado su labor en investigación, conservación y divulgación ambiental con iniciativas como la tercera edición del OceanFest y la puesta en marcha de INMERSIÓN, una experiencia de realidad mixta que integra divulgación científica y tecnología inmersiva en un entorno real con animales digitales. Asimismo, en abril de 2025 renovó su acreditación en la Asociación de Zoos y Acuarios (AZA), una de las más exigentes a nivel mundial en bienestar animal y gestión zoológica.

NUEVOS PÚBLICOS EN REDES SOCIALES

En redes sociales se ha reforzado la presencia en plataformas como Instagram, TikTok y YouTube, este último a través del formato Shorts, lo que ha supuesto un aumento de seguidores del 21%, más del 300% y 26%, respectivamente, en comparación con 2024.

La publicación de diferentes versiones de vídeo, adaptadas a los formatos y audiencias de cada red social, ha incrementado las visualizaciones orgánicas, el alcance y la interacción, permitiendo llegar a nuevos públicos mediante contenidos divulgativos y de carácter didáctico.

Un ejemplo de ello son las más de 325.000 visualizaciones en TikTok del vídeo que explica el concepto de presión a través de una de las experiencias de los talleres 'Ciencia a Escena' del Museu de les Ciències.