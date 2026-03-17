Clara Lago, Premio Ciudad de Alicante del Festival de Cine 2026

Archivo - La actriz Clara Lago - María José López - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La actriz Clara Lago recibirá el Premio Ciudad de Alicante del 23 Festival Internacional de Cine de Alicante en reconocimiento a su trayectoria en el cine. El galardón se entregará durante la gala inaugural del certamen el próximo 23 de mayo en el Teatro Principal.

Con este reconocimiento, el Festival Internacional de Cine de Alicante distingue la carrera de "una de las actrices más destacadas del panorama audiovisual español".

A lo largo de su carrera, Lago ha participado en producciones "de gran éxito", tanto en la gran pantalla como en televisión, según ha indicado la organización del certamen en un comunicado.

El Premio Ciudad de Alicante distingue anualmente la trayectoria de jóvenes actores del país. El pasado año fue Adriana Ugarte la reconocida por este galardón que también han recibido en ediciones anteriores Javier Pereira, Nathalie Poza, Dani Rovira, Inma Cuesta, Juana Acosta, Verónica Echegui, Irene Escolar, Marian Álvarez, Mario Casas, Lucía Jiménez, Ernesto Alterio, Raúl Arévalo, Fernando Tejero, Pilar López de Ayala, Hugo Silva o Marta Etura.

La actriz ha asegurado que se siente "muy agradecida" por recibir el galardón y por pasar a formar parte de "una lista de premiados con tanto talento" y a quienes admira "profundamente". "Recibo este reconocimiento con mucha ilusión", ha manifestado.

Por su parte, el director del certamen, Vicente Seva, ha señalado que Lago es "una de las actrices más queridas y reconocidas" del cine español. Además, ha resaltado que su trayectoria muestra "una gran capacidad para adaptarse a distintos géneros y registros interpretativos" y ha remarcado que están "muy orgullosos" de poder reconocer su carrera en esta nueva edición del festival.

TRAYECTORIA

La actriz inició su carrera a una edad temprana. Su participación en producciones televisivas y cinematográficas le situaron como "una de las jóvenes promesas del cine español". En 2002 fue nominada al Goya como mejor actriz revelación por su trabajo en 'El viaje de Carol', película dirigida por Imanol Uribe.

A lo largo de su trayectoria ha trabajado en películas como 'Ocho apellidos vascos', "uno de los mayores fenómenos de taquilla del cine español", y su secuela 'Ocho apellidos catalanes', así como en 'Tengo ganas de ti', 'Al final del camino', 'La cara oculta' o 'El juego de las llaves', entre otros.

En televisión también ha desarrollado una "destacada" carrera y ha participado en series y proyectos que han consolidado su presencia en el panorama audiovisual, según han destacado desde la organización del evento.

El 23 Festival Internacional de Cine de Alicante se celebrará del 23 al 30 de mayo de 2026 y contará con proyecciones, encuentros con profesionales del sector, conferencias y diversas actividades dedicadas al mundo del cine.

El certamen cuenta con el apoyo de la Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de la ciudad, Alicante City & Beach, el Institut Valencià de Cultura (IVC), À Punt Mèdia y otras empresas colaboradoras.