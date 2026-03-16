Claveles rojos, blancos y amarillos conformarán el manto de la Geperudeta siguiendo un diseño de Xenia Magraner

Archivo - Imagen de archivo de Vestidores de la Virgen de los Desamparados colocando ramos en el cadafal con la imagen de la patrona de València durante la ofrenda fallera. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Claveles rojos, blancos y amarillos conformarán en València el manto de la Virgen de los Desamparados durante la ofrenda de las Fallas 2026, un acto que se desarrollará entre este martes, 17 de marzo, y próximo miércoles, 18 de marzo, en honor a la patrona de los valencianos.

Este año, los Vestidores de la conocida popularmente como la 'Geperudeta' irán colocando estas flores siguiendo el dibujo creado para esta ocasión por la ilustradora y diseñadora gráfica valenciana Xenia Magraner.

Así lo ha indicado a Europa Press el representante de los Vestidores de la patrona, Pepe García, que ha recordado que la composición, como es tradicional y sucede en cada edición, se irá desvelando conforme se vaya desarrollando la ofrenda y confeccionando el manto sobre el cadafal que representa la imagen de la virgen con el Niño Jesús en brazos. "Pretendemos que sea una sorpresa", ha indicado.

Una creación de Magraner, natural de la localidad valenciana de Sollana y conocida artísticamente como @xeniawithx, inspiró el pasado año el dibujo del manto a partir de una composición dedicada a la solidaridad, la colaboración y la ayuda prestada a los afectados de la dana. Y para este año se ha decidido que ella fuera la encargada del diseño completo.

La encomienda de los Vestidores de la Virgen a esta artista, residente desde hace años en Vancouver (Canadá), surgió "después del contacto establecido en 2025" con ella, "a raíz del uso no autorizado" para la ofrenda fallera de "la ilustración creada por esta artista" por la dana.

Los Vestidores de la patrona de València, que reconocieron esa circunstancia y subsanaron la polémica surgida por ella, entraron en contacto con la creadora y el diálogo establecido "desembocó en la voluntad compartida de colaborar". La iniciativa se ha materializado en el proyecto impulsado para el manto de la 'Geperudeta' en las Fallas de 2026.

"El pasado año, alguien vio el dibujo" de Magraner sobre la dana, que "era precioso y muy demostrativo de un desastre" como el provocado por las inundaciones de octubre de 2024 en la provincia de Valencia y se decidió confeccionar el manto floral de la patrona copiándolo "sin pensar en que eso lo había hecho una persona copyright", ha explicado Pepe García, que ha destacado que el conflicto surgido por esa circunstancia quedó "resuelto perfectamente bien".

"Se reconoció la autoría" y la creadora "renunció a cualquier derecho", ha añadido el representante de los Vestidores, que ha precisado que Xenia Magraner se desplazará desde Vancouver hasta València para esta ocasión. Esta ilustradora ha desarrollado su carrera profesional como diseñadora gráfica sénior en una agencia internacional, una labor que compagina con trabajos personales vinculados a la tierra y cultura valenciana.

Para la ofrenda de las Fallas 2026 a la Virgen de los Desamparados, Magraner ha aportado la idea creativa y el mensaje, así como el diseño y la ilustración, "siempre en coordinación con el equipo técnico de los Vestidores de la Virgen" como "responsables de la adaptación floral y de la ejecución final" del manto.

El proceso se ha llevado a cabo mediante reuniones de coordinación y trabajo continuado y con una dinámica de colaboración "fluida y respetuosa", indicaron recientemente desde el Ayuntamiento de València.

"AMARILLO EN MENOR PROPORCIÓN"

Respecto a la confección del manto, García ha añadido que predominará el color rojo y el blanco, con "amarillo en menor proporción". Igualmente, ha comentado que se usan claves para conformar el manto de la patrona porque esta es una flor "que dura más" que otras y porque "es más resistente" y "más tupida", lo cual ayuda también a que sea más manejables, sin perder pétalos, y se pueda trabajar con facilidad con ella a la hora de colocar los ramos en el cadafal.

El equipo de Vestidores de la Virgen de los Desamparados para la ofrenda fallera lo conforma un grupo de unas cincuenta personas, hombres y mujeres preparados para subir al cadafal y moverse por él y expertos en colocar los ramos en esta estructura.

ENTORNO ADORNADO

El entorno monumental de la ofrenda fallera a la 'Geperudeta' estrenará este año una nueva decoración que lucirá el escudo de la ciudad de València, 'cap i casal'. La iniciativa de colocar estos nuevos elementos decorativos coincide con el décimo aniversario de la declaración de las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

La Concejalía de Fallas de la ciudad ha iniciado la instalación de esa nueva decoración. Con esta iniciativa, las plazas de la Reina y l'Almoina y las calles Micalet y Barcella se vestirán con el escudo del 'cap i casal'.

Los nuevos ornamentos respetarán "el principal monumento patrimonial" situado en el último tramo del recorrido de la ofrenda, la Catedral, según ha indicado el Ayuntamiento de València. Será en las proximidades de la Seo y de la Basílica de la patrona donde se instalarán peanas autoportantes que soportan los tensores desde los que se colgarán los elementos ornamentales personalizados con el escudo de la ciudad.