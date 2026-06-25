La Colegiata de Gandia contará con un nuevo Plan Director para la restauración y amplía su difusión cultural

Restauración de la Colegiata de Gandia (Valencia) - INSIGNE COLEGIATA DE GANDIA

VALÈNCIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Insigne Colegiata de Gandia (Valencia) contará con un nuevo Plan Director que contempla diversas "actuaciones prioritarias" para garantizar la conservación del edificio, como la intervención en la fachada norte, que se está ejecutando por segunda vez en quince años. Asimismo, se van a modificar los estatutos para impulsar la difusión cultural, patrimonial y turística del monumento.

Así se ha expuesto en una rueda de prensa para presentar las propuestas que esta tarde aprobará el Patronato de la Fundación de la C.V. para la Restauración de la Colegiata de Gandia.

Entre ellos figuran la aprobación del nuevo Plan Director de la Colegiata y la modificación del artículo 7.2 c) de los estatutos, relativo a la "difusión cultural", cuya nueva redacción será la siguiente: "la difusión cultural, patrimonial y turística del monumento, promoviendo su conocimiento, visita, conservación y puesta en valor como Bien de Interés Cultural, así como el desarrollo de actividades culturales, educativas y turísticas vinculadas al mismo."

En el acto han comparecido el secretario de la Fundación, Francisco Ferrer, y el arquitecto designado por la Fundación y la Colegiata, Jesús Roche.

En primer lugar, Francisco Ferrer ha explicado el cambio estatutario que aprobará el Patronato en la tarde de hoy. Según ha indicado, esta modificación responde a la necesidad de "adecuarnos a la realidad que estamos viviendo". Asimismo, ha destacado que "la Colegiata está inserta hoy dentro del circuito turístico de la ciudad, no sólo estamos ante un templo, sino también ante un monumento, y precisamente es la Fundación la que tiene que promover todas estas acciones".

Además, durante la reunión del Patronato está prevista la aprobación del nuevo Plan Director, que será presentado públicamente a través de los medios de comunicación una vez adquiera carácter definitivo. El documento ha sido elaborado por el equipo de arquitectos formado por Jesús Roche, Emilio Llácer y Guadalupe Querol.

Tal y como ha explicado el arquitecto Jesús Roche, el Plan Director establece diversas actuaciones prioritarias para garantizar la conservación del edificio. Entre ellas se encuentran la restauración del campanario, ya finalizada, y la intervención en la fachada norte, que se está ejecutando por segunda vez en quince años.

COLABORACIÓN DE LA GENERALITAT

Estas obras se están llevando a cabo gracias a la colaboración de la Generalitat Valenciana, que aportará, a través de las subvenciones concedidas, un total de 169.255,13 euros. Por su parte, la Parroquia tiene previsto invertir 196.757,21 euros, es decir, cerca de 30.000 euros más que la aportación de la Generalitat Valenciana.

FILTRACIONES, GOTERAS Y DESPRENDIMIENTOS

El arquitecto Jesús Roche ha subrayado que las obras de restauración de la fachada norte pretenden poner solución a las filtraciones, goteras y desprendimientos que padece el edificio. En la anterior restauración, acometida hace apenas quince años, se decidió reconducir la bajante del agua por las gárgolas, pero, tratándose de un edificio de gran antigüedad, esta solución, más que una recuperación, supone un problema, ya que exige un mantenimiento constante, muy costoso y difícil de acometer.

Desde la institución han señalado que "estas obras, entre otras cosas, lo que van a traer es solución y realidad ante lo que es la Colegiata y su necesaria conservación".

Las obras se prolongarán hasta las próximas fiestas de San Francisco de Borja, que se celebran a principios de octubre. Por este motivo, la Colegiata de Gandía ha reducido el precio de la entrada a 4 euros para compensar las molestias que puedan ocasionar los trabajos de restauración.