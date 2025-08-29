La comisionada para la dana tacha de "falacia" que no exista coordinación entre administraciones: "Hay colaboración"

VALÈNCIA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La comisionada del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, Zulima Pérez, ha tachado de "falacia" la afirmación de que no exista coordinación entre las distintas administraciones, en este caso entre el Ejecutivo central y la Generalitat, y ha señalado que sí hay "colaboración" en los "espacios" habilitados para ello. "Esto no es verdad", ha recalcado, al tiempo que ha lamentado que parezca "que estemos haciendo cada uno la lucha por nuestro lado".

De este modo lo ha manifestado la recién nombrada representante del Gobierno, en declaraciones a los medios este viernes en l'Alcúdia (Valencia), donde ha visitado, junto a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, las obras de emergencia para la reparación de daños en el río Magro.

Pérez ha lamentado que se haya "repetido por activa y por pasiva" que "no existe coordinación entre las administraciones", algo que a su juicio es "un poco una falacia". Ante esta afirmación, ha sostenido que las competencias "hay veces que son del Estado, hay veces que son de las comunidades autónomas, pero hay veces que se interrelacionan".

"No son compartimentos estancos, en esos espacios hay colaboración", ha subrayado la comisionada del Gobierno, que ha pedido no pensar "que los técnicos de los ministerios no hablan con los técnicos de la Generalitat".

"Hay voces que quieren poner de manifiesto esto, pero lo que es real es que allí donde se ha necesitado que la Generalitat haga algo, desde el Ministerio se ha puesto en contacto con la Generalitat para poderlo hacer. Por tanto, existe esa colaboración y es una colaboración que vamos a seguir teniendo", ha garantizado.

HA HABLADO VARIAS VECES CON PAMPOLS

En esta línea, preguntada por si tras su nombramiento ha podido hablar con el vicepresidente segundo del Consell y conseller para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, ha confirmado que sí lo ha hecho. "Es una de las primeras personas que me llamó y después he podido hablar con él dos veces más", ha precisado.

A su juicio, esta situación "entra dentro de la normalidad de que el vicepresidente de la reconstrucción y la comisionada para la reconstrucción del Gobierno de España tengan una relación en la que puedan hablar y se puedan decir las cosas". "Entra dentro de la normalidad que también existía antes", ha añadido.

AGRADECIMIENTOS A SÁNCHEZ, TORRES Y MORANT

Por otro lado, Zulima Pérez ha agradecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su "confianza" tras ser nombrada comisionada para la reconstrucción, así como al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y a la titular de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, por el "liderazgo".

"Durante todo este tiempo que he estado en la Secretaría de Estado de Política Territorial he podido ver cómo ha liderado la reconstrucción, ha pisado todos y cada uno de los municipios y conoce los problemas que le van transmitiendo los alcaldes, las víctimas y los colectivos sociales y o creo que eso es importante", ha añadido.