El comité del Gobierno para la reconstrucción estará integrado por 33 expertos y se reunirá por primera vez el lunes

El comité de expertos constituido por el Gobierno de España para la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana del pasado 29 de octubre, que estará integrado por 33 personas de "reconocido prestigio" y de diversos ámbitos del conocimiento --ingeniería, geografía, climatología, arquitectura o sanidad, entre otros--, se reunirá por primera vez el próximo lunes 3 de febrero.

La previsión es que este órgano, en el que estará representada también la Generalitat por parte del vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, que ha confirmado su asistencia a la reunión, se reúna una vez al mes y que sus trabajos se alarguen hasta previsiblemente junio.

De este modo lo ha expuesto este jueves el comisionado especial para la Reconstrucción y Reparación de los daños provocados por la dana, José María Ángel, en un desayuno informativo en la Delegación del Gobierno, donde ha señalado que la creación de este órgano nace con la voluntad de que personas expertas "fueran capaces de reflexionar" con propuestas metodológicas y científicas para poder dar "una respuesta" a las consecuencias de la dana que esté basada en las mismas para "hacernos, si cabe, más fuertes".

De hecho, Ángel ha asegurado que numerosos científicos y expertos se han ofrecido para formar parte de este comité, cuya lista de integrantes "no es cerrada", sino que estará "siempre abierta". Además, ha sostenido que por parte de las personas a las que se les ha ofrecido formar parte no han recibido "ningún rechazo". "Nadie ha dicho que no ni puesto ninguna condición, nadie ha pedido letra pequeña ni grande", ha valorado.

"EVALUAR Y COMPRENDER" EL IMPACTO DE LA DANA

Este grupo, que estará coordinado por la profesora Zulima Pérez --subsecretaria de la Conselleria de Hacienda y directora general de Coordinación del Diálogo Social durante los gobiernos del Botànic-- y que integran una treintena de expertos del mundo académico y universitario, elaborará un documento que recogerá una serie de conclusiones y "reflexiones" que servirán para abordar y "repensar" desde "diversas temáticas" los "retos" que deja la dana, así como para "dar respuestas" en "conjunto". "No podemos improvisar en la respuesta, porque eso sería engañarnos a vivir en la autocomplacencia", ha advertido.

Este análisis, a partir de los datos recabados por los expertos, ayudará a "evaluar y comprender" el impacto de la riada en la provincia de Valencia y se remitirá al Gobierno de España y también a otras administraciones como la Generalitat. "No puede ser de otra forma, esto no es para guardarlo en un cajón", ha argumentado, al tiempo que ha apostado por trabajar de forma colaborativa" entre la administración central y autonómica.

Al respecto, sobre la asistencia del vicepresidente segundo del Consell y conseller para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, el comisionado del Gobierno ha confirmado que el responsable autonómico asistirá a la reunión del próximo lunes y ha enmarcado esta presencia en la normalidad entre administraciones. "Una cosa normal, que dos personas se den la mano, no debería ser noticiable. Lo importante es que la gente nos demos la mano, reflexionemos y continuemos trabajando por todas las partes", ha justificado.

En cualquier caso, José Mª Ángel ha hecho hincapié en que la misión de esta comisión de expertos es realizar una "reflexión" sobre la dana que ha recalcado que tiene que ser "tranquila, sosegada y fuera del ruido" para poder "planificar y dar respuestas" con el objetivo de "trasladar reflexiones desde el mundo académico, científico, el de las universidades y de los colegios profesionales". "Este era un buen momento", ha subrayado.

