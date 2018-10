La compañía valenciana Lucera reduce el consumo eléctrico en los hogares con patrones de consumo creados con big data

Publicado 02/10/2018 12:15:45 CET

La compañía valenciana Lucera ha logrado reducir el consumo eléctrico aplicando el 'big data' de manera que el usuario acaba pagando una factura menos al año gracias a la eficiencia energética que se alcanza evitando derrochar luz tras analizar mas de 1.500 millones de datos, que permiten ofrecer consejos según el estilo de vida de cada hogar.

Lucera, que nació hace 4 años y fue pionera vendiendo la luz a precio de coste, cuenta con una calculadora de consumo eficiente online en la que intervienen más de 1.500 millones de datos de usuarios en tiempo real, tras analizar una media de 80.000 usuarios procedentes de distintas compañías eléctricas.

Mediante la tecnología 'big data' aseguran y proponen un consumo eficiente y real para cada usuario según su estilo de vida. Es decir, analizan el consumo específico y de forma personal de cada casa. Solo se necesita 3 minutos y una factura de luz reciente, introducir los datos, y genera patrones de consumo comparando hogares similares para ver consumos y eficiencias. A partir de aquí, se facilitan consejos de ahorro para cada caso.

Es fundamental que cada usuario sepa cuáles son los puntos débiles que hacen que su consumo esté por encima de lo debido y eso es en lo que trabaja Lucera, en acompañar al usuario en su viaje hacia el ahorro eléctrico para alcanzar la eficiencia, según ha detallado la empresa.

El CEO de Lucera, Emilio Bravo, ha explicado que lo que hacen es

asesorar a cada cliente según su hogar, su consumo mes a mes. "Cada persona consume de forma distinta por lo que nuestro asesoramiento es personalizado y basado en el patrón de consumo", ha subrayado.

"Nosotros no ganamos dinero si el cliente consume más luz, así que nos interesa la eficiencia de verdad. Sólo cobramos una cuota fija de 3,90 euros al mes que destinamos a ayudar al consumidor ahorrar, a trabajar en herramientas tecnológicas que analicen el control y consumo y que ayuden a ser eficiente. En definitiva, se trata de no pagar de más por cosas que no necesitas", según ha detallado Bravo.

SECTOR "OPACO Y HOSTIL"

El reto es guiar al usuario y poner claridad en un sector que es "muy opaco y hostil" para el consumidor, según ha explicado y, para ello, la compañía ha creado una factura sencilla, para que todo el mundo la entienda y sepa qué cuesta cada cosa. Además, informa cada mes del ahorro de energía y el impacto medioambiental que ha supuesto la reducción de consumo gracias a los consejos que ofrecen.

El primer paso de Bravo en el mundo de la eficiencia fue Effipeople un 'dashboard' de control creado para que las grandes eléctricas pudieran analizar y optimizar los consumos de sus clientes. Tras muchas pruebas piloto aplicando comparaciones de eficiencia en facturas de pequeñas comercializadoras y largas negociaciones con las compañías eléctricas grandes, se dieron cuenta de que su objetivo no era que el usuario fuese eficiente y ahorrase.

El derroche de energía favorece a las energéticas grandes, puesto que les hace engordar sus ingresos, según fuentes de la compañía que han explicado que Lucera nació para prestar directamente ese servicio a los consumidores finales de forma "honesta y beneficiosa" para ellos.

En este sentido la compañía ha explicado que hace años vieron que las reglas del sector energético no eran "decentes y solo estaban pensadas para beneficiar a unos pocos" por lo que se comprometieron a cambiarlas y a demostrar que no eran inamovibles.

Motivados por esto, crearon la primera compañía que suministra luz verde a precio de coste. Su máxima es buscar la eficientes y para ello ponen la tecnología al servicio de todos. Así Procesan 300 millones de operaciones cada mes, que traducen en consejos fáciles e intuitivos para ayudar a tomar decisiones energéticas más inteligentes y que ya ayudan a reducir la factura de luz de miles de hogares.