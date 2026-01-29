Compromís achaca la subida del abandono escolar al modelo del PP "basado en los recortes a la educación pública"

Archivo - El diputado de Compromís Gerard Fullana - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

El portavoz de Educación de Compromís en Les Corts Valencianes, Gerard Fullana, afirma que los datos de la tasa de abandono escolar 2025 en el sistema educativo valenciano, que se sitúan por encima de la media española, "son consecuencia" del modelo educativo del PP, "basado en los recortes a la educación pública y en dar la espalda a las comunidades educativas y a sus necesidades y retos reales".

El parlamentario se ha pronunciado así tras conocerse que el abandono educativo temprano se situó en 2025 en la Comunitat Valenciana en el 14,4%, un porcentaje superior a la media española, que alcanza en 12,8%, según se desprende del avance de los datos de la Encuesta de Población Activa. Esto supone que este indicador ha subido entre el alumnado valenciano desde el ejercicio 2024, cuando fue del 12,88%.

"El abandono escolar valenciano ha subido 1,5 puntos, lo cual es grave, pero lo es todavía más porque el PP de Mazón y Pérez Llorca, un PP teledirigido por Vox, ha situado el fracaso escolar valenciano por encima de la media estatal", ha criticado Fullana, que ha hablado de una situación de "caos educativo".

Compromís cree que "esta escalada del fracaso escolar valenciano es consecuencia de un modelo educativo basado en los recortes a la educación pública y en dar la espalda a las comunidades educativas y a sus necesidades y retos reales".

"Cuando no se cubren sustituciones y vacantes de profesorado como corresponde, cuando no se atienden las necesidades de los centros educativos, cuando se recorta en FP y cuando se promueve convertir la educación en un negocio, ocurre esto", ha afirmado Fullana, que ha añadido: "Creemos firmemente que es necesaria una educación pública y de calidad, que en estos momentos pasa por garantizar menos alumnado por aula, una mejor atención educativa y la mejora salarial del profesorado, y eso el PP ni lo ha hecho ni lo hará".

En este contexto, ha manifestado que el PP "dejó una tasa de abandono de 23,3 puntos y que, con Compromís al frente de la Conselleria de Educación, se bajó 8,4 puntos y el abandono escolar se situó por debajo de la media estatal". "Con el PP vuelve el fracaso escolar al sistema educativo valenciano", ha concluido Gerard Fullana.