Compromís acusa al Consell de “volver a llegar tarde” en las emergencias por enviar un ES-Alert con zonas ya “anegadas”

Archivo - El portavoz de Compromís en les Corts, Joan Baldoví, atiende a los medios de comunicación - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha acusado al Consell de “volver a llegar tarde” en la gestión de las emergencias por haber enviado este pasado miércoles un mensaje de alerta ES-Alert a la población del litoral norte y sur de Valencia a las 22.08 horas, cuando ya había zonas “anegadas” y “prácticamente ya no llovía”.

Además, ha asegurado que el ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "ha fallado de nuevo a las valencianos” y de "no ha estado atento” ni a los avisos meteorológicos ni a la fuerte lluvia que caía este miércoles por la tarde en ciudades como Torrent o en localidades de l’Horta.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en Les Corts para valorar el episodio de lluvias de la pasada jornada, que dejó acumulados de más de cien litros por metro cuadrado, con intensidades “espectaculares”, rayos y fuerte viento. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había decretado aviso naranja por lluvias en el litoral norte y sur de Alicante y litoral sur de Valencia.

Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat envió a las 22.08 horas un ES-Alert para informar del riesgo de inundación ante la situación de lluvias generalizadas. Pidió a los ciudadanos que permanezcan atentos a las recomendaciones, que eviten desplazamientos y alejarse de los cauces y barrancos, respetar los cortes de tráfico y, en caso de incremento del nivel de agua, acceder a pisos superiores de las viviendas.

En este contexto, Baldoví ha señalado que “la alarma ha llegado tarde de nuevo”, en alusión a la que Emergencias envió en la dana del 29 de octubre de 2024 a las 20.11 horas, una catástrofe que provocó 232 fallecidos. Ha lamentado que los vecinos de las poblaciones por las que atraviesa el barranco del Poyo “volvieron a revivir recuerdos muy desagradables” de lo sucedido en la dana.

De hecho, ha destacado que la alarma de este miércoles llegó a la población cuando ya se habían producido “rescates por parte de bomberos y de la policía” y ya había “hospitales y estaciones de metro anegadas”.

“Se envió la alarma cuando prácticamente ya no llovía en ningún sitio (...). La alarma llegó cuando ya prácticamente no llovía en València ni en poblaciones de l’Horta, donde había caído muchísima agua”, ha subrayado, lo que cree que demuestra que “de nuevo, Pérez Llorca ha vuelto a llegar tarde a una emergencia”.

Es por eso que ha defendido que el Consell “debería haber estado más atento a todo lo que se estaba produciendo en ciudades como Torrent, en urbanizaciones como Calicanto o en pueblos del norte”, así como en localidades que desembocan en el Poyo. También considera que Emergencias debería haber previsto un dispositivo y realizado “un seguimiento mucho más estricto” ante los avisos meteorológicos activados.

"TENEMOS UN PRESIDENT 'ENJUGASSAT'"

Mientras tanto, Baldoví ha criticado que Llorca estuviera “pensando en enviar tuits” como el que escribió dirigiéndose a él este miércoles “a las ocho y 19 minutos mientras en Valencia todo el cielo se ponía blanco de relámpagos”. "Un presidente de una comunidad autónoma donde hay declarada una alerta naranja tiene que estar pendiente de esta alarma y no haciendo 'tuits'. Como decimos los valencianos, tenemos un president 'enjugassat', que está atendiendo a otras cosas y no a las emergencias", ha aseverado.

En ese mensaje, el también líder del PPCV exigió la “dimisión inmediata” del diputado de Compromís en el Congreso Alberto Ibáñez, adscrito al grupo Sumar, por calificar de "golpe de estado" la decisión de la Audiencia Nacional de ordenar al Gobierno que no ejecute de momento la resolución impulsada para instalar un campamento en el puerto de Ceuta en el que atender a los migrantes que llegaron a la ciudad autónoma en la entrada masiva de finales de julio.

En una publicación en redes sociales, Ibáñez manifestó: "Golpe de estado. Hay que abolir la Audiencia Nacional". Ante estas palabras, Llorca urgió al síndic de Compromís a "condenarlo sin matices, pedir perdón y exigir responsabilidades".