Compromís cree que Carlos Baño pudo tener "información privilegiada" sobre los bonos comercio

Gerard Fullana (i) y Ximo Perles (d), este lunes en la Diputación de Alicante - EUROPA PRESS

ALICANTE, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha asegurado que el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), Carlos Baño, pudo contar con "información privilegiada" sobre los bonos comercio.

El representante empresarial quedó el pasado viernes por la tarde en libertad con cargos tras ser detenido en el marco de la investigación abierta hace meses por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de una denuncia relacionada con el programa de estos bonos de los años 2022 y 2023 de la Diputación de Alicante en una veintena de municipios de la provincia.

Baño negó haber cometido irregularidades y se mostró a "disposición de la justicia para aclarar con celeridad cuantas dudas puedan surgir". "Soy el más interesado en que se aclare esta situación a la mayor brevedad posible", apuntó.

Ante este escenario, el portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante, Ximo Perles, y el diputado autonómico de la coalición Gerard Fullana han abundado este lunes, en declaraciones a los medios de comunicación, en la petición de comisión de investigación sobre los bonos comercio en la institución provincial.

Así, Compromís ha avanzado que va a presentar una moción en esta administración para crear una comisión de investigación "sobre las relaciones administrativas de la Diputación de Alicante con la Cámara de Comercio de Alicante, Facpyme y las entidades vinculadas a Carlos Baño".

Sobre esta petición, que el pasado viernes dieron a conocer tanto PSPV como Compromís, Perles ha recordado que solo puede salir adelante si el PP, que cuenta con mayoría en la institución provincial, respalda esa propuesta.

"Desde Compromís ya hace mucho tiempo que estamos sospechando de que la Cámara de Comercio de Alicante se ha convertido en una especie de cueva de Alí Babá. Hay muchas cosas que no funcionan o que entendemos que no funcionan de manera correcta", ha aseverado Perles.

También ha indicado que "es un hecho" que "se creó una mercantil" cuyo "administrador único es Carlos Baño" y "el único socio es una entidad totalmente privada que no tiene nada que ver con la Cámara de Comercio".

"Se adjudicaban contratos de manera totalmente arbitraria, digamos, a esta entidad, como es Facpyme. Eso también es un hecho. Eso no se está discutiendo. Lo que se está discutiendo son las valoraciones jurídicas posteriores, pero es un escándalo", ha apostillado.

Según Perles, esto "es un escándalo porque ya estaban advertidos, porque en Torrevieja ya pasó que adjudicó la gestión de estos bonos comercio a su asociación local y la Agencia Antifraude ya dijo que eso no se podía hacer, que las asociaciones privadas tenían que presentarse a las licitaciones y lo que correspondía era hacer una licitación como tocaba para poder gestionar, en definitiva, un contrato externo".

En palabras del portavoz de Compromís en la Diputación, en este caso "alegremente" había adjudicaciones "sin trámites" a "una empresa cien por cien privada". "No hay ninguna participación pública ni en Facpyme ni mucho menos en Nexo Retail, que es la mercantil que crearon", ha indicado.

Sobre esta empresa, Perles se ha preguntado por qué se creó: "Facpyme no tiene ánimo de lucro y, por tanto, no pueden repartir dividendos. ¿Es por eso que la crearon 'ad hoc' para repartir esos dividendos?".

FISCALIZAR "HASTA EL ÚLTIMO CÉNTIMO"

El diputado provincial ha hecho hincapié en que desde la Diputación "se ha dado mucho dinero a la Cámara de Comercio" y ha abogado por fiscalizar "hasta el último céntimo" destinado a la entidad cameral.

Preguntado por si la institución provincial podría tener alguna responsabilidad en los bonos comercio, ha manifestado que "en principio se plantea difícil" y ha añadido que en las ayudas a Alicante Gastronómica hay "mucho que desear".

"La Diputación tiene que revisar la justificación de las subvenciones", ha remarcado, al tiempo que ha afirmado que habría que ver "hasta qué punto la justificación de las subvenciones de los municipios incluye la prestación de un servicio que no se ha licitado".

"MERCANTILES COMO CHAMPIÑONES"

Por su parte, Fullana, que fue portavoz en la Diputación cuando Carlos Mazón, 'expresident' de la Generalitat Valenciana, era presidente de la institución provincial en los años en los que se impulsaron esos bonos, también ha abogado por que se investigue "cualquier euro de los últimos diez años otorgado a la Cámara de Comercio y a sus satélites".

"Aquí crecían las mercantiles de forma previa a las subvenciones como champiñones. No solo en la cuestión del bono comercio, sino en el reparto de publicidad", ha aseverado el actual diputado autonómico de Compromís, quien posteriormente ha dicho que tuvo una "discusión muy fuerte" con Baño antes de que se aprobara la subvención.

A juicio de Fullana, "es imposible, es muy difícil que Carlos Mazón no informara previamente a Baño de la aprobación de estas ayudas cuando antes de aprobarse", según ha sostenido, "estaba maquinándose una mercantil para repartirlas".

"Por tanto, es fácil pensar que el señor Baño podría contar con información privilegiada. Es evidente. Si no, de qué manera se crea una mercantil de forma previa a aprobar estas ayudas", se ha preguntado.

CRÍTICAS AL PP POR "CULPAR A LOS AYUNTAMIENTOS"

Igualmente, Fullana ha criticado al equipo de gobierno del PP de la Diputación, presidida por Toni Pérez, por "de forma infame" salir a "culpar a los ayuntamientos" tras conocerse la detención de Baño en el marco de esta investigación.

Según el representante de Compromís, hubo municipios que advirtieron de que "la aprobación de urgencia de estas ayudas y la arquitectura administrativa hacían muy difícil ejecutarlas si no contratabas con una empresa puente".

"Mágicamente, esta empresa llamó uno por uno a muchos ayuntamientos. Es decir, eso estaba orquestado. Hay muchos ayuntamientos que perdieron la ayuda precisamente por este diseño", ha indicado, para posteriormente señalar que "desde la Diputación se recomendaba contar con estas empresas filtro".

Según Fullana, el 88% del presupuesto de la Camara de Comercio procede de "dinero público", por lo que se ha referido a la presentación, por parte de Compromís en Les Corts Valencianes, de una proposición no de ley para "aumentar" la fiscalización sobre las entidades camerales.

A su juicio, la Cámara de Comercio se ha convertido "en la puerta rotatoria del PP de la provincia de Alicante" y ha criticado que "esté consumiendo los recursos públicos de los pueblos de esta manera" y "con total impunidad".