Compromís cree que los presupuestos "regalan un eslogan a Vox" y avisa que la prioridad nacional no tiene "encaje legal"

Archivo - En primera fila, los diputados de Compromís, Carlos Esteve y Verònica Ruiz, durante una sesión de control al Gobierno valenciano en Les Corts Valencianes, a 28 de noviembre de 2024 - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís en Les Corts Carles Esteve ha considerado que los presupuestos de la Generalitat para 2026 presentados este viernes "regalan un eslogan a Vox", en referencia a la prioridad nacional que reivindica este partido, y ha avisado de que este principio es "racista" y no tiene "ningún tipo de encaje legal", sino que su existencia se limita a "intentar que la sociedad esté debatiendo cosas que tienen poco que ver con lo que les pasa a las familias en el día a día".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios después de que el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, haya entregado el proyecto de presupuestos en Les Corts a la presidenta del parlamento valenciano, Llanos Massó, en un acto al que no ha asistido ningún representante del PSPV y, por parte de Compromís, solo ha estado presente Mª Josep Amigó, como integrante de la Mesa.

Esteve ha realizado una "primera evaluación" de las cuentas autonómicas y ha admitido que, aunque no las han podido leer todavía, "tampoco importa mucho" porque ya saben "por dónde van a ir": "Intentar dar aire a un presidente que está visiblemente agotado y que, si prácticamente no controla ni a su partido, cómo va a controlar el gobierno valenciano ante las dificultades que estamos viendo".

También ha afeado al PP y Vox que saquen pecho de "lo que llaman como una bajada de impuestos" cuando, "en realidad, lo que estamos viendo es que se bajan los impuestos de quien más tiene y quien lo está pagando son los servicios públicos". "Tenemos esta mañana tres semanas de huelga educativa y estos presupuestos es imposible que la resuelvan porque no está esa negociación cerrada", ha deslizado.

Paralelamente, ha advertido de que la sanidad pública está en una situación de "prácticamente deflagración", con listas de espera "desbordadísimas": "No lo dice Compromís, lo dicen los propios profesionales de la sanidad que están demandando también una huelgan de médicos, por ejemplo, hacer 35 horas o refuerzos de plantillas". "Y lo que vemos es que esta bajada de impuestos a los más ricos la pagan la mayoría de familias valencianas con servicios públicos que están agonizando.

"Continuamos con un gobierno que ha demostrado su negligencia, su incapacidad para gobernar y lo que necesitamos es que se abra el momento del pueblo, que se pongan las urnas y que podamos decidir cuál es el futuro que queremos", ha reivindicado el diputado de la coalición.