Compromís critica la “desconsideración” de los ministros del PSOE por ausentarse en el debate del decreto de alquileres

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha reprochado a los ministros del ala socialista del Gobierno su “desconsideración” por ausentarse del Congreso este pasado martes durante el debate del decreto de prórroga de alquileres, ya que ha recordado que la vivienda es el principal problema para los españoles.

“Sinceramente, no me gusta. Si es un decreto del Gobierno y este es el principal problema de los españoles, me parece una desconsideración que todos los ministros socialistas se ausenten de un pleno donde se decidía algo tan decisivo”.

Así lo ha manifestado a los periodistas en los pasillos de Les Corts, un día después de que PP, Vox y Junts tumbaran este decreto que fue defendido en el Congreso por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy (Sumar).

Por su parte, al ser preguntado al respecto, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha replicado que los 2,6 millones de españoles "que ven que el propietario les va a poder subir de manera exponencial el alquiler, entre ellos muchos valencianos, lo que no están preocupados es de quién o quién no estaba en el Congreso, sino en quién votó a favor y quién votó en contra".

"Lo que no me preocupa es por qué los diputados del PP, los diputados de Vox, muchos de ellos valencianos, votaron en contra de una medida que mejoraba o que intentaba aliviar la situación crítica del alquiler de la vivienda en España para 2,6 millones de españoles. Ese es el problema, no es la foto de quién estaba o quién no estaba", ha continuado

A su juicio, el problema es que, en "el día después de la votación", haya "gente que hoy se enfrenta a una situación crítica porque probablemente el propietario de su vivienda en el que está alquilado se lo va a subir de manera exponencial", algo que es "culpa fundamentalmente de dos partidos: el PP y Vox, que han decidido que una vez más se van a poner del lado de los que más tienen en contra de los españoles a los que deberían representar". "Ahí es donde debe estar el foco porque es lo que afecta a la gente realmente", ha remarcado Muñoz.

ENFADO EN SUMAR

La ausencia de ministros del PSOE, en especial de la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha generado malestar en Sumar, ya que no había ningún integrante del ala socialista del Gobierno durante el debate. Bustinduy contó con el apoyo en la bancada del Ejecutivo de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y de los titulares de Sanidad y Cultura, Mónica García y Ernest Urtasun.

Diversas fuentes de Sumar han mostrado contrariedad y enfado por el plante de dirigentes de peso del PSOE en un debate tan trascendental como el de la prórroga de alquileres. De hecho, el portavoz de Vivienda del PP en el Congreso, Daniel Pérez, señaló la ausencia de los ministros socialistas en un decreto clave para Sumar, lo que considera que evidencia la fractura en el seno del Gobierno.

Finalmente, el decreto ley que prorrogaba los contratos de alquiler que vencían en 2026 y 2027, impulsado por el Ejecutivo de coalición y abanderado por Sumar, decayó gracias a los votos en contra de PP, Vox y Junts. UPN también votó en contra, mientras el PNV se abstuvo y el resto del hemiciclo votó a favor, incluido el PSOE.

El texto, que estaba en vigor desde su aprobación en el Consejo de Ministros del pasado 29 de marzo, ha quedado derogado y sin efectos legislativos. Además de la prórroga de los alquileres, incluía un tope del 2% a la subida que los propietarios pueden aplicar a sus inquilinos.