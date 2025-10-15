Compromís denuncia que los pacientes del CEEM de Bétera viven en "condiciones infrahumanas" tras las recientes lluvias

VALÈNCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís en Les Corts Francesc Roig ha denunciado que los pacientes del centro específico de enfermos mentales crónicos (CEEM) de Bétera (Valencia) viven en "condiciones infrahumanas" que se han agravado tras las lluvias de los últimos días.

Según el parlamentario, las instalaciones son "antiguas y deficientes", pero esta situación se podría solucionar con la apertua del pabellón A, "completamente nuevo y terminado desde hace más de dos años". Sin embargo, ha denunciado que la Generalitat "se niega a abrirlo", algo "muy absurdo y vergonzoso".

"Este verano ya denunciamos que los enfermos de este centro tenían que soportar temperaturas de más de 30 grados en las habitaciones y avisamos de que habría incidentes cuando lloviera en otoño", ha señalado Roig, al tiempo que ha acusado al Consell presidido por Carlos Mazón de haber "vuelto a abandonar a su suerte" a estos pacientes, cuya vida "está en peligro", ha advertido.

"Hay goteras por todas partes, salas inundadas, humedades e instalaciones eléctricas dañadas. En cualquier momento puede ocurrir una desgracia por un cortocircuito. Esta situación es inadmisible", ha recalcado el diputado de Compromís.

Ante esta situación, ha denunciado que la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, "tiene cerrado el edificio nuevo y equipado para estas personas con enfermedades mentales graves".

A CAMARERO SOLO LE PREOCUPA "SALVARSE JUDICIALMENTE"

A su juicio, "lo único que le preocupa" a la también portavoz del Consell "es salvarse judicialmente de las negligencias que cometió en la dana de hace un año, con personas mayores de residencias que fueron víctimas".

El parlamentario también ha destacado que "hace semanas" que la coalición presentó una iniciativa en Les Corts para exigir "la apertura inmediata del edificio nuevo que Mazón y Camarero se niegan a abrir", pero "la Mesa de Les Corts, controlada por PP y Vox, ha puesto todo tipo de obstáculos para que esta PNL se debata lo antes posible en nuestro parlamento", ha denunciado.

"Hemos conseguido desbloquear el tema en Les Corts y no permitiremos que gente incapaz de gestionar asuntos tan sensibles como este intente silenciar las voces de los familiares de los enfermos mentales de Bétera. Haremos todo lo posible para que se vote nuestra propuesta no de ley en breve y, si PP y Vox votan en contra, estarán cometiendo una negligencia más", ha aseverado.