Compromís exige a Carrasco que condene la agresión al local antifascista y aparte a Ortolá del gobierno

CASTELLÓ, 7 Mar. (EUROPA PRESS) - -

El portavoz del Grupo Municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló, Ignasi Garcia, ha criticado "duramente" a la alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco, del Partido Popular, por "no haber condenado 5 días después las agresiones fascistas ocurridas en la Plaza la Ereta que han tenido como resultado un joven en la UCI y decenas de heridos", y le ha pedido que aparte al concejal de Seguridad, Antonio Ortolá (VOX) del gobierno municipal.

Garcia considera que las declaraciones de Carrasco en las que la alcaldesa se refiere a lo sucedido como "pelea entre grupos de diferentes ideologías" lo que consigue es "blanquear lo que pasó de verdad, que 30 ultras fascistas fueron a apalear gente que estaba disfrutando de las fiestas".

Para el portavoz la postura del Partido Popular "es una vergüenza cuando la realidad es que, según denuncian los agredidos, sufrieron un ataque de odio por parte de un grupo de fanáticos de ultraderecha vinculados con la grada del Frente Orellut del C.D. Castellón".

Garcia ha afirmado que "la persecución y el señalamiento constante por parte de la ultraderecha hacia todo aquel que no piensa como ellos ha ido sembrando un caldo de cultivo que ha dado vía libre a que sucedan cosas como la que vimos el sábado pasado en los alrededores de la Cosa Nostra". En este sentido, el portavoz ha insistido en que "es un imperativo democrático condenar lo sucedido y exigir a todas las instituciones involucradas que esclarezcan los hechos y que los agresores no queden impunes".

Para el portavoz de Compromís, "Vox ha tenido una fijación con este grupo desde la campaña electoral, cuando acudieron a la plaza para provocar y señalar". Garcia ha insistido en que se ha visto cómo desde el gobierno "se aprobaban limitaciones en lugares como Isabel la Católica que afectan directamente a los colectivos feministas y antifascistas de l'Ereta y se les impidió llevar a cabo las actividades para el 25N".

"Y por si no fuera ya grave todo esto, tanto Ortolá como otros concejales de la extrema derecha han sido fotografiados acudiendo al Estadio Castalia acompañando a los ultras del Frente Orellut", unos vínculos con grupos radicales de extrema derecha que, de acuerdo con Garcia, "el concejal de seguridad nunca ha ocultado, de hecho, todo lo contrario, ha sacado pecho cuando le hemos preguntado".

Desde Compromís han anunciado que agotarán todas las iniciativas institucionales para "condenar los ataques y que se aclare lo sucedido". Ignasi Garcia ha apuntado que pedirán en la próxima comisión el informe de la Policía Local y exigirán, "donde haga falta", que Ortolá aclare sus vínculos con estos grupos de extrema derecha que "han causado un dolor inmenso a tantas familias".

El portavoz ha insistido que "todo el Partido Popular con Begoña Carrasco al frente tiene que salir en bloque a condenarlo" y "por higiene democrática" tienen que apartar a Ortolá, y se ha preguntado "dónde se ha visto que un regidor responsable de seguridad pueda tener vínculos con encausados por delitos de odio y que no tenga ninguna consecuencia".

Para Garcia, las calles de Castelló tienen que ser lugares "libres de odio y violencia" y por eso "el ataque nazi no puede que quedar impune". "Alentamos a toda la ciudadanía a acudir a la concentración convocada por La Cosa Nostra en la Plaza la Ereta el sábado día 9 a las 17 horas para mostrar su apoyo a las personas agredidas", ha finalizado.

"PELEA ENTRE GRUPOS DE IDEOLOGÍA DIFERENTE"

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha explicado en declaraciones a Radio Castellón Cadena Ser recogidas por Europa Press, que es "muy grave" que haya oído decir que la Policía Local "no actuó como debería". "Me parecen muy graves esas afirmaciones, pues no se puede jugar con esos temas", ha indicado.

Carraco ha señalado que, aunque todavía se está investigando el suceso, "al parecer fue una pelea entre grupos de ideología diferente, y eso es lo que no cabe, pues nuestras fiestas no tienen ideología, son de todos y para todos", ha añadido.