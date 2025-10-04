Compromís exige al gobierno de Israel la liberación inmediata de los miembros de la Flotilla "detenidos ilegalmente"

Archivo - Imagen de archivo del diputado de Compromís en Les Corts Juan Bordera, uno de los miembros de la Sumud Global Flotilla. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de la coalición Compromís, Amparo Piquer, Aitana Mas y Natxo Serra, han exigido al gobierno de Israel la liberación "inmediata" de los miembros de la Sumud Global Flotilla --entre los que se encuentra el diputado de los valencianistas en Les Corts Valencianes Juan Bordera-- que llevan detenidos más de 48 horas "de manera ilegal", algo que han calificado de "absolutamente inaceptables"

A través de un comunicado, han sostenido que esta "acción arbitraria" por parte de las fuerzas israelíes constituye "una violación flagrante del derecho internacional y una demostración más de la impunidad con que actúa el gobierno de Israel en el contexto de su agresión genocida contra el pueblo palestino".

Por ello, Compromís ha exigido al gobierno de Israel la liberación "inmediata e incondicional" de todos los miembros de la Flotilla y "el fin de cualquier tipo de acoso y represión contra los activistas que defienden los derechos humanos".

Además, los portavoces de la coalición valencianista han recamado al Gobierno central que actúe "con mayor diligencia y contundencia diplomática contra el régimen de Israel" y le ha instado a exigir "no solo la liberación, sino también el fin del bloqueo ilegal de Gaza y la protección efectiva de su población".

"Esta injustificada detención y su prolongación en las últimas horas no puede ser vista aisladamente, sino como parte de un patrón sistematizado de violencia que está culminando con el genocidio que el gobierno de Israel está perpetrando contra la población palestina en Gaza", ha alertado la coalición.

En este sentido, ha señalado que, desde octubre de 2023, "decenas de miles de personas han sido asesinadas, niños y mujeres entre ellas, con bombardeos indiscriminados sobre hospitales, escuelas y refugios civiles", en lo que han calificado de "crimen contra la humanidad" que, a su juicio, "no puede continuar sin consecuencias, con la comunidad internacional no actuando con firmeza".

Asimismo, Compromís ha animado a la ciudadanía a unirse a las manifestaciones convocadas para este sábado por la tarde contra el genocidio en Gaza "para reclamar justicia y presionar a los gobiernos para que tomen medidas concretas, como el corte de toda relación comercial y militar con Israel, y que el reconocimiento del Estado palestino sea realmente efectivo y no solo una mera declaración".