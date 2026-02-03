Compromís pide publicar criterios de adjudicación y baremos para acceder a VPP y evitar casos como el de Alicante

Ruda de prensa de Compromís sobre el caso de las VPP en Alicante - COMPROMÍS

ALICANTE, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Compromís en Les Corts Valencianes ha presentado una proposición no de ley, de tramitación especial de urgencia, para aprobar una comisión de investigación sobre la adjudicación de la promoción de vivienda protegida de la cooperativa residencial Les Naus de Alicante, así como el resto de este tipo adjudicadas en la legislatura, y que se publiquen los criterios, baremos, puntuaciones, listas de espera, informes de verificación y mecanismos de control, así como el retorno social real del suelo público, tras la polémica suscitada en torno a este caso.

La coalición pide también modificar la normativa actual en materia de vivienda de protección pública de manera que se garantice el acceso "preferente" de las ventas bajas; las mismas condiciones de acceso a viviendas protegidas de promoción pública y privada; la calificación permanente y su desmercantilización; la adecuación de los precios al poder adquisitivo de la ciudadanía o impulsar un "cambio profundo" del modelo que promueve el Plan VIVE, dotando a las políticas públicas de vivienda de una financiación adecuada de manera que la construcción de pisos en suelo público --tanto de la Generalitat Valenciana o municipal-- tenga como prioridad la ampliación efectiva del parque público.

En la proposición también se exige al PP que asuma "todas las responsabilidades políticas derivadas de este escándalo", incluyendo "explicaciones públiques completas y medidas para ningún cargo o entorno público vuelva a beneficiarse directa o indirectamente, de políticas destinadas a la ciudadanía con necesidad residencial".

"PRÁCTICA HABITUAL DEL PP"

En una rueda de prensa en Alicante, la portavoz adjunta de Compromís en Les Corts, Aitana Mas, ha denunciado que lo sucedido en Les Naus es "una práctica habitual del PP: abrirle la puerta a la empresa privada para que expolie los recursos públicos contra aquellas personas que, de verdad, necesitan VPO", en lo que ha denominado "una perversión de un sistema que se creó para personas que realmente necesitan una vivienda".

A su juicio, el Partido Popular "sigue utilizando las instituciones para hacer chanchullos" y considera que, en este caso, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, es "títere de una trama supuestamente corrupta en cuanto a la adjudicación de estas viviendas y que además no solo el Ayuntamiento está implicado, sino también la Generalitat Valenciana".

"Nosotros evidentemente vamos a pedir responsabilidades pero lo que está claro es que falta también una política de transparencia y de lucha contra la corrupción en este sistema. No puede ser que la gente no llegue a final de mes, que no pueda pagar el alquiler y que no pueda dar de comer a sus hijos con dignidad y que mientras tanto los gobernantes del Partido Popular estén haciendo chanchullos para poder darle a los amigos y a las amigas de turno una vivienda en una urbanización de lujo cerca de la playa para que estas personas puedan vivir especulando además" con ella, ha reprochado.

"LUZ Y TAQUÍGRAFOS"

Por ello, ha indicado que en los próximos días presentarán una batería de propuestas "para que esto no vuelva a ocurrir y que la gente tenga luz y taquígrafos en la adjudicación de viviendas públicas, que además son una de las emergencias principales que hay hoy en día en nuestra sociedad".

Sobre el funcionario expedientado por la Generalitat por el caso de Alicante, Mas ha señalado que cuando un empleado público no cumple "el régimen mínimo ético al que se compromete cuando opta a la plaza, da igual en qué departamento esté o qué gobierno esté gobernando. No es un problema de una persona única o un problema individual de un funcionario; es que estaba dentro de una trama muy grande en colaboración con el Partido Popular y con el Ayuntamiento de Alicante. No es un caso aislado", ha sostenido.

Al respecto, ha apuntado "lo que está pasando ahora es precisamente que están generando esas actitudes que son propias de un pasado, son propias del Partido Popular y de una etapa que es la más oscura que hemos vivido en esta Comunidad", y ha lamentado que "ahora volvemos, de la mano del Partido Popular a priorizar las empresas frente a las personas que necesiten un lugar donde vivir".

"TRAMA CRIMINAL"

Por su parte, el portavoz del grupo municipal de Compromís en Alicante, Rafa Mas, ha pedido "llamar las cosas por su nombre" porque "esto es una trama criminal organizada para traficar con pisos de protección pública" y se ha preguntado si el alcalde Barcala conocía un informe de patrimonio municipal, antes de que se hiciera público el caso, "que hablaba de incompatibilidades" y si abrió una investigación.

Asimismo, se pregunta por qué seguía manteniendo a la concejala de Urbanismo si sabía previamente que tenía un piso de protección pública y si conocía que directora general dimitida también tenía familiares "agraciados".

"Mande hoy mismo a la Policía Local o, en su defecto, a la Nacional piso a piso para saber si allí está viviendo la gente que ha sido adjudicataria o lo están alquilando. Estamos recibiendo anuncios de todo tipo diciendo que esos pisos se están alquilando por 1.200, 1.300 euros... porque obviamente son viviendas de lujo", ha instado, y ha pedido que inicie una investigación "piso a piso" y que reclame a Aguas de Alicante o al padrón que verifiquen que estas viviendas "están siendo ocupadas como vivienda habitual" o si están vacías.

"No está haciendo absolutamente nada porque obviamente es el presunto cabecilla de esta trama criminal organizada o responsable de manera directa o indirecta porque él eligió a la concejala del Urbanismo cuando había sido adjudicataria", ha mantenido y él "puso a dedo a la directora general junto con el apoyo de Vox" y "la puso como secretaria de la mesa de contratación".

El edil ha recalcado que el suelo público donde se encuentra la promoción "se vendió por 6,6 millones de euros", por debajo del precio del mercado, para construir vivienda pública. "¿Dónde están esos 6,6 millones de euros de la generación de suelo a esta cooperativa que tenía que haber sido destinada para vivienda social?", se ha preguntado, y cree que Barcala debe dar "muchas explicaciones".

Por su parte, Ximo Perles, portavoz en la Diputación de Alicante, ha anunciado una moción al pleno y en los ayuntamientos de la provincia "para ver hasta qué punto el Partido Popular está de acuerdo o no en este modus operandi. Así al final no estamos hablando de derecha o izquierda, estamos hablando de ladrones u honrados".