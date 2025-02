Compromís presentará mociones en ayuntamientos y denunciará en la FAO el "atentado" en la huerta: "No comemos ladrillos"

VALÈNCIA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha anunciado que presentará mociones en los ayuntamientos afectados por la nueva Ley de la Huerta de València, denunciarán en la FAO el "atentado que se quiere cometer" en dicho espacio y colaborarán con la asociación Per l'Horta en la recogida de firmas para mostrar rechazo a la modificación de la norma.

"Las personas no comemos ladrillos, comemos los productos que se hacen al lado de nuestra casa", ha aseverado el síndic de la coalición valencianista, Joan Baldoví, este jueves en declaraciones a los medios de comunicación en València. Ha estado acompañado por otros representantes de la coalición, como las diputadas Maria Josep Amigó, Paula Espinosa e Isaura Navarro, así como alcaldes, alcaldesas y ediles de ayuntamientos de l'Horta afectados.

La coalición ha denunciado "el ataque" de la Generalitat a la preservación de la huerta de Valencia, después de que el pleno del Consell aprobara el decreto ley por el que se modifica la Ley de la Huerta de València y el Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización. La modificación de estas normas incluye, en el primer caso, la eliminación del Consell de l'Horta, con el objetivo "de simplificar estructuras, ahorrar costes y evitar duplicidades", y en el segundo, el hecho que se permitirá el uso residencial dotacional en la zona de huerta más degradada o con árboles, la calificada como grado 3.

En este sentido, Baldoví ha sostenido que uno de los motivos por los que, a su juicio, el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, no ha dimitido 100 días después de la dana del pasado 29 de octubre es que "quiere hacer negocio de zonas absolutamente emblemáticas del territorio".

"Ahora le ha tocado a la huerta, quiere desproteger más de 4.000 hectáreas de un territorio protegido, de un territorio que, lejos de ser una amenaza, es una oportunidad en el caso de que vengan riadas. Quiere desproteger ese territorio para lo de siempre, para que algunos de sus amigos hagan negocio", ha aseverado.

Por ello, ha avanzado que Compromís pondrá en marcha la campaña 'Horta sí, Mazón no', mediante la cual presentará mociones en todos los ayuntamientos afectados por la modificación de la norma, ya que cree que la ciudadanía "no puede entender que se quiera destruir un patrimonio que es la envidia de todas las ciudades europeas". También, la coalición colaborará con la asociación Per l'Horta para recoger firmas y que la ciudadanía "manifieste su voluntad de que no se desproteja este espacio emblemático".

Además, ha resaltado que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) declaró en 2019 la huerta valenciana como "Patrimonio Agrícola Mundial", por lo que elevarán una denuncia a este organismo para informar del "atentado que se quiere cometer en la huerta de València".

Baldoví ha reprochado a Mazón que el día de la dana "no fue capaz de estar en el lugar que tenía que estar, ni de dar la alarma" y "100 días después, el president, en lugar de reunirse con las víctimas o pisar las zonas afectadas, prefiere irse a Berlín a hacerse una foto con una naranja". "La naranja se defiende votando en contra de los tratados internacionales que la penalizan, votando en contra del Tratado de Mercosur", ha espetado.

"URBANISMO DEPREDADOR" DEL PP

Por su parte, Maria Josep Amigó ha acusado al PP de llevar a cabo un "urbanismo depredador" y ha subrayado que los ediles de Compromís "no consentirán que se pongan ladrillos donde ahora hay huerta productiva". "Pero no solo esto, el gobierno de Mazón quiere dinamitar un organismo de participación fundamental como es el Consell de l'Horta", ha denunciado.

Paula Espinosa ha avanzado que también pedirán la comparecencia del conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, "por haber llevado adelante, por la vía de urgencia, un decreto ley sin sentido". "La huerta de València hace de esponja en el momento en que hay inundaciones y en ese decreto no dedica ni una palabra al respecto", ha criticado Espinosa.

Finalmente, Isaura Navarro ha destacado que Valencia es "el único lugar del mundo con una huerta productiva alrededor de una gran ciudad". "El PP la quería destruir hace años y lo paramos con la Ley de l'Horta de 2018, para que se reconociera como espacio clave para la soberanía alimentaria y como pulmón de la ciudad de València", ha concluido.