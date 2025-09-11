Compromís y PSPV acusan a Catalá de tener a València "paralizada" y le ofrecen pactos ante su "inacción"

Imagen del Debate sobre el estado de la ciudad de València 2025 con una de las intervenciones de la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

La alcaldesa rechaza las críticas de la oposición pero se muestra abierta a acordar cuestiones y pide construir València "de la mano de todos"

Los dos grupos de la oposición en el Ayuntamiento de València, Compromís y PSPV, han reprochado este jueves a la alcaldesa, María José Catalá (PP), que la ciudad está "paralizada" por su "falta de proyecto" y han criticado su "inacción" ante "las grandes emergencias": vivienda y turismo masivo; cambio climático y coches y crisis social.

Así, durante el Debate sobre el estado de la ciudad, han reivindicado que hay que "devolver València a los vecinos" y le han planteado pactos para hacer frente a estos retos "insostenibles". La alcaldesa ha rechazado sus críticas aunque se ha mostrado dispuesta a "acordar determinadas cuestiones" y ha emplazado a la oposición a trabajar por la capital valenciana. "València ha levantado el vuelo y me gustaría contar con todos", ha dicho.

La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha criticado que la ciudad "está paralizada y sin rumbo por una alcaldesa inútil y tramposa, y un gobierno marcado por la corrupción y la sumisión a Vox". "Los anuncios del año pasado son papel mojado y a los de este año se les está pasando el arroz", ha expuesto además de lamentar la "inacción" del gobierno actual ante "tres emergencias en las que no deberían temblar el pulso en invertir: la de vivienda, la climática y la social". "No saben hacia dónde ir", ha reprochado.

Por contra, ha defendido un paquete de medidas "valientes" para subsanarlas. En Vivienda, un canon a las vacías, regular los precios del alquiler, prohibir los apartamentos turísticos y una mayor inversión en vivienda pública.

Ante el cambio climático ha propuesto plantar 100.000 árboles, aumentar un 50% las zonas verdes y crear bosques urbanos y refugios climáticos en todos los barrios. Contra la emergencia social ha planteado el plan 'Recuperem València-Operació Retorn', que incluye "tasa turística, limitar la entrada de cruceros en el puerto, un IBI más justo que alivie a las familias trabajadoras, 10 millones en ayudas al comercio de barrio y a jóvenes emprendedores e inversión histórica en servicios sociales".

Asimismo, Robles ha afeado a Catalá que no haya dicho "si piensa ser cómplice de --el 'president, Carlos-- Mazón y continuar escondiendo sus vergüenzas".

El portavoz del PSPV, Borja Sanjuán ha comenzado su intervención con palabras para las víctimas de la dana y la "catastrófica e indigna" gestión del ejecutivo. "Lo que necesita València no es un gobierno que proteja de los ocupas" sino "tener la seguridad de que avisa a tiempo para no morir ahogados si llega una dana", ha dicho.

"SIN UNA IDEA PARA VALÈNCIA"

Asimismo, ha lamentado que el gobierno local --de PP y Vox-- llegó al poder con un proyecto que "se agotaba en el eslogan 'que te vote Txapote' y ha señalado que "dos años después no ha habido más". "Usted es la primera alcaldesa que no tiene una idea de València en la cabeza", ha indicado a Catalá. La ha acusado de hacer la ciudad "con criterio de inversor cortoplacista hasta que colapse". "Y está colapsando, es una ciudad sin normas, sin proyecto", "explotada" y solo para quien pueda pagarla", ha añadido.

El edil ha hablado de "especulación urbanística, turismo masivo y coche", como pilares de València. Ha expuesto que "mientras no hay política de vivienda, hay política inmobiliaria en un modelo depredador que expulsa cada día más gente". Igualmente, ha aseverado que si esta ciudad "es más turística dejará de ser València". "Quien quiere quitarles a los valencianos lo que es suyo no es el migrante que viene en patera, es el fondo buitre que pretende echarte de tu barrio", ha apostillado.

Sanjuán ha propuesto a Catalá tres pactos que pasan por el derecho a vivir en València, la economía productiva y una transformación verde. Ha pedido reducir el precio de la vivienda, el turismo masivo, un nuevo modelo productivo y un consenso verde. Además, ha emplazado a alcanzar "un clima contra el odio y a favor de los derechos humanos". "El que es empático con el dolor ajeno suele hacer cosas por ayudar siempre y el que tolera impasible una situación de emergencia, no suele aparecer nunca", ha considerado.

El portavoz de Vox y segundo teniente de alcalde, José Gosálbez, ha destacado que la voz de este grupo en el gobierno ha sido "clara y muy firme". "Lo que decimos, lo hacemos, le pese a quien le pese", ha planteado. "Hemos sido leales y demostrado que se puede gobernar de otra manera, con firmeza, valentía y hechos", ha apostillado.

Gosálbez ha destacado el cambio de nombre de la ciudad y ha remarcado que Vox "no consentirán" que la Diputación de Valencia "regale" a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) los 200.000 euros que le ha recortado la Generalitat".

"NI MEDIA"

En respuesta a Compromís y PSPV, la alcaldesa ha reprochado a sus portavoces que no hayan "dicho ni media" sobre anuncios que ella ha planteado en este Debate sobre el estado de la ciudad como la Agencia del alquiler o el Plan de Infraestructuras Críticas, que representan "gestión". "Entiendo que cuando no hablan, les ha gustado la idea", ha dicho. Robles ha respondido que la propuesta sobre alquiler es similar al Plan Reviure planteado por el anterior ejecutivo que Catalá ha calificado de "fracaso".

Sobre medidas para afrontar las consecuencias de la dana y su gestión, la alcaldesa ha destacado que el consistorio ha movilizado 52 millones de euros y ha indicado a los miembros de la oposición que "con independencia del relato político", saben que el Ayuntamiento "ha estado a la altura de la ciudad".

Asimismo, ha pedido a Robles que respete a los trabajadores municipales, de los que ha destacado su "humanidad". Esta última ha replicado que Compromís "nunca" ha criticado al personal del consistorio y ha señalado que el edil de Vox Juanma Badenas "lo ha echado por tierra".

La primera edil ha respondido a la propuesta de Compromís y PSPV para declarar València zona tensionada por el alquiler y ha manifestado que esa "no es una buena medida" porque "provoca la huida de la oferta residencial". "En Barcelona no ha funcionado. No hay ningún lugar donde haya funcionado", ha dicho.

Catalá ha respondido también a las demandas para aplicar el tanteo y retracto y ha acusado a la oposición de haber renunciado a 808 viviendas en las que podían haberlo hecho, además de criticar que "bloqueara los PAIS de Benimaclet y Grao" y que así no generara viviendas para jóvenes y nuevas zonas verdes.

"CORPORACIÓN HISTÓRICA"

La alcaldesa ha dicho a la oposición que le gustaría que la ciudad "se construyera de la mano de todos". "He vivido con ustedes momentos duros, difíciles, y he contado con su consenso, con su ayuda y con su trabajo. Espero que esta ciudad cuente con ustedes, no para los próximos dos años sino para los próximos 20, 30 y 50. Construir València ahora es construir la de los próximos 50 años. La responsabilidad que tenemos como corporación es histórica y creo que ustedes pueden estar a la altura", ha remarcado.

Ha cerrado su intervención destacando acciones de su gobierno como la rebaja de la deuda y de impuestos, la inversión en los barios, el impulso a los servicio sociales y la conciliación.