Compromís y PSPV instan a Les Corts a pedir la liberación del diputado Juan Bordera, interceptado a bordo de la Flotilla

Diputados de Compromís en el pleno de Les Corts - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Compromís y PSPV han instado este jueves a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, a que la cámara autonómica exija la liberación del diputado de la coalición valencianista Juan Bordera, interceptado por Israel a bordo de uno de los barcos de la Global Sumud Flotilla.

Así lo han planteado en el pleno de Les Corts horas después de que Compromís condenara la "detención arbitraria" de su diputado Juan Bordera tras la intercepción israelí este miércoles de al menos tres barcos de la flotilla, que aglutina a más de 40 barcos con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Previamente, la flotilla advirtió que había detectado decenas de embarcaciones no identificadas a pocas millas náutica de distancia.

Al inicio de la sesión plenaria, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha tomado la palabra para pedir que la presidencia de Les Corts exija la “inmediata liberación” de los activistas de la flotilla interceptados por Israel, en base a los artículos 15 y 17 del reglamento de la cámara.

“Un representante de esta cámara ha sido secuestrado por el estado de Israel mientras participaba en una flotilla humanitaria y de denuncia del genocidio”, ha denunciado Baldoví.

En concreto, el artículo 15 del Reglamento de Les Corts dice que los diputados gozarán de inviolabilidad, inmunidad y aforamiento, tanto por sus opiniones y votos como por sus actos cometidos en el ejercicio de su cargo, mientras el 17 señala que la Presidencia de la cámara, “una vez conocida la detención de un diputado o diputada o cualquier otra situación judicial o gubernativa que pudiera obstaculizar el ejercicio de su mandato, adoptará de inmediato cuantas medidas sean necesarias para salvaguardar los derechos y prerrogativas de la cámara y de sus miembros”.

Tras esta petición, Massó (Vox) ha dado comienzo a la sesión de control sin hacer ninguna mención a la situación del diputado de Compromís ni a la propuesta de Baldoví.

En su intervención, el síndic del PSPV, José Muñoz, se ha sumado a la solicitud de Compromís y ha trasladado su apoyo a todos los integrantes de la flotilla, “personas que están llevando ayuda humanitaria a un lugar donde hay un genocidio”.

“Por compañerismo y por respeto, todos los diputados deberíamos estar de acuerdo. Todo nuestro apoyo a Juan Bordera que está padeciendo un secuestro ilegal”, ha aseverado.

Seguidamente, los diputados de Compromís se han levantado con carteles con la bandera palestina y palabras de “stop genocidio” y a favor de la libertad para los interceptados por la flotilla.

El ‘president’ de la Generalitat, el ‘popular’ Carlos Mazón, ha iniciado su réplica al PSPV sin tampoco hacer mención a la situación de Bordera, a la flotilla o al genocidio, que este pasado miércoles calificó de “masacre”.