Compromís y PSPV llevarán a la Junta Electoral el anuncio de reforma de la Plaza del Ayuntamiento

Recreación puestos de flores en la propuesta de reforma de la Plaza del Ayuntamiento - PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

VALÈNCIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de Compromís y PSPV han anunciado este martes que llevarán a la Junta Electoral el anuncio del consistorio sobre la reforma de la Plaza del Ayuntamiento de València, que se produce después de tres años de "parálisis absoluta" del proyecto y para el que no se ha aportado ni coste, ni calendario y en el que, además, se "borra" a los árboles.

Así lo han indicado en respectivos comunicados después de que el consistorio haya anunciado que la Plaza del Ayuntamiento de València recuperará el carácter de su mercado de flores con puestos individuales, revestidos de cerámica artesanal y personalizados con motivos florales, colores y el logotipo de cada establecimiento; ganará 1.300 metros cuadrados para ampliar el público de la 'mascletà' y tendrá un pavimento que evocará los 'volaorets' pirotécnicos.

Compromís ha denunciado que más de tres años de "pensaeta" de la alcaldesa de València, María José Catalá, --en referencia a cómo se refirió la primera edil a estudiar la actuación-- dejan la Plaza del Ayuntamiento sin "proyecto aprobado, sin presupuesto y sin fecha de obras" y ha señalado que la nota difundida por el gobierno municipal "en plena precampaña electoral, no aporta ningún acuerdo, ninguna cifra de coste ni ningún calendario, y borra los árboles del relato".

Por tanto, critica que la reforma del espacio "acabará el mandato como la empezó: sobre el papel". Para la portavoz de la coalición, Papi Robles, "el proyecto de PP y Vox, comparado con el original que ganó el concurso de ideas en 2022, Re-natura, y que Catalá congeló al llegar a la alcaldía para darle 'una pensaeta', conserva lo que ya estaba garantizado, pierde lo que lo hacía diferente y sigue sin fecha. Una pérdida de tiempo y una falta total de ambición para la plaza".

A su juicio, "Catalá ha perdido todo el mandato para hacer un proyecto a su gusto particular. Heredó un proyecto ganador de un concurso público, adjudicado y a punto para redactar, y lo guardó en un cajón. Hoy acaba la 'pensaeta' como la empezó: sin hacer nada".

Para Compromís, la cronología "no deja dudas sobre la intencionalidad de Catalá": el proyecto "se paralizó en junio de 2023 y el anteproyecto no llegó hasta diciembre de 2025, dos años y medio después". En febrero de este año, un informe de la EMT "tumbó las cinco propuestas del arquitecto para reducir el paso de autobuses", y en junio el equipo redactor "advirtió por escrito de que los cambios de criterio le habían obligado a deshacer parte del trabajo ya hecho".

YA ESTABAN EN RE-NATURA

"Primero la repensó ella, después se la repensó la EMT y ahora nos la vuelve a presentar como si fuera nueva. Cada 'pensaeta' de Catalá es un año más sin plaza", lamenta la portavoz, para quien nada de lo anunciado "justifica tres años de espera: mantener la zona de fuegos, el espacio para plantar la falla y unos puestos de flores renovados ya eran condiciones del concurso que ganó Re-natura".

En esta línea, ha subrayado que aquel proyecto hacía del arbolado, el agua y los suelos permeables "el eje de la plaza, hasta el punto de que el jurado estimó que cuadruplicaba la mancha verde actual". Por contra, critica que ahora la palabra árbol "no aparece en todo el texto".

En relación con la movilidad, ha indicado que "Re-natura restringía el acceso de vehículos a Marqués de Sotelo y limitaba el paso por la calle de Sant Vicent" y ha añadido que en este proyecto la EMT tendrá "mayor anchura viaria" delante del mercado de flores y en Marqués de Sotelo.

Para Compromís, la fórmula confirma que el autobús "seguirá atravesando la plaza y que serán los peatones quienes cederán espacio". Papi Robles ha reprochado que Catalá "quiere una plaza reversible, por si mañana quiere volver a poner los coches" y ha criticado también que el coste no aparece "en ninguna parte".

"El anteproyecto de diciembre ya elevaba la factura de 8,5 a 11,4 millones de euros, casi tres millones más que el proyecto original, y la nota de hoy ni actualiza la cifra ni pone fecha a las obras, que en el mejor de los casos no arrancarán hasta después de las Fallas de 2027, con el mandato agotado", agrega, al tiempo que afea que eso "no es gestionar, es hacer perder el tiempo a toda la ciudad".

Compromís per València considera, además, que difundir esta nota en pleno periodo electoral "vulnera la neutralidad que la ley exige a las instituciones", por lo que llevará el comunicado a la Junta Electoral. "Con el dinero de todas y todos no se hace campaña. Si Catalá quiere hablar de la plaza, que lleve un proyecto al Pleno, con presupuesto y con fechas", ha zanjado.

"GRIS Y CON TOLDOS"

Por su parte, el PSPV, a través de la concejala Elisa Valía, ha denunciado que Catalá pretende transformar la plaza del Ayuntamiento "en un espacio con menos árboles, más gris y con toldos, después de tres años de parálisis y sin haber consignado ni un solo euro para ejecutar las obras en 2027".

Valía ha criticado que la alcaldesa vuelva a "desaprovechar la oportunidad de convertir la plaza en un espacio más verde, moderno y adaptado al cambio climático" y ha anunciado que el PSPV denunciará ante la Junta Electoral la presentación del proyecto en pleno periodo electoral.

"Quita árboles para meter toldos", ha denunciado Valía, quien ha criticado que el diseño presentado por la alcaldesa "vuelve a evidenciar la falta de ambición de su gobierno para transformar el espacio público y adaptar València a los efectos del cambio climático" e "impulsar un modelo urbano que priorice las zonas verdes, la habitabilidad y la salud de los valencianos y valencianas".

"Estas son las características de todas las actuaciones de María José Catalá en la ciudad y esperábamos que al menos en este proyecto no mutilase la ambición de ser una plaza del siglo XXI. Esperábamos que pudiese contener su ímpetu de devolvernos al siglo XX también en el urbanismo", ha señalado Valía, que ha comparado la propuesta con la intervención en la calle Colón, donde ha cuestionado que se "priorice la sustitución de pavimentos frente a una verdadera transformación del espacio público".

La edil socialista ha cuestionado también el momento elegido por Catalá para presentar el diseño de la plaza, "después de tres años sin avances y tras conocerse que el gobierno municipal no ha reservado ninguna partida para ejecutar las obras en 2027".

Ante esta situación, Valía ha anunciado que el PSPV llevará el anuncio ante la Junta Electoral por considerar que la alcaldesa "está utilizando los recursos institucionales con fines partidistas" y para "intentar rascar votos el próximo 29 de noviembre en una provincia que ya conoce cómo es, cómo gestiona y para quién gestiona el Partido Popular".

"La democracia hay que creérsela y defenderla y está claro que al Partido Popular, especialmente en la Comunitat Valenciana, no le gusta jugar con las mismas reglas que jugamos todos los demás", ha concluido.