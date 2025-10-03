Compromís y PSPV ven acreditado que Mazón "tomaba las decisiones" en la dana tras la declaración de un técnico forestal

Archivo - El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón y la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, a su llegada la reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI) - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Compromís y PSPV, los principales partidos de la oposición en la Comunitat Valenciana, consideran acreditado que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, era quien "tomaba las decisiones" durante la dana, como la de enviar el mensaje ES-Alert a la población de la zona a las 20.11 horas del 29 de octubre.

Así reaccionan a la declaración de este viernes de un técnico forestal del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ante la jueza que investiga la gestión de la dana, que provocó 229 víctimas mortales. Este técnico ha afirmado que la exconsellera Salomé Pradas --responsable de Interior durante la dana-- "y después" el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "mandaban" en la emergencia.

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha afirmado que esta declaración del demuestra que "cada día que pasa sabemos la responsabilidad de Mazón" en la dana. "Ahora ya sabemos que por culpa de él no se envió la alerta, una alerta que habría podido salvar muchísimas vidas, ahora ya sabemos que era él quien tomaba las decisiones de enviarla o no", ha subrayado sobre el ES-Alert.

"TIC TAC"

"Ahora ya sabemos que Mazón, día sí, día no, nos ha mentido. Ahora sí que sabemos que Mazón acabará ante un juez o una jueza. Tic tac, tic tac", ha manifestado en declaraciones remitidas a los medios.

Por su parte, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha compartido un mensaje en redes sociales en el que afirma que "si Mazón mandaba en el Cecopi del 29-O su responsabilidad es total en la tragedia de la dana": "Debe dimitir, declarar ante la jueza y asumir sus responsabilidades".