Compromís relanza la campaña #SenyeraAlBalcó para "unir" a los valencianos frente a "la crispación" de PP y Vox

VALÈNCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Compromís per València ha puesto en marcha una nueva edición de la campaña '#SenyeraAlBalcó' con motivo del 9 d'Octubre, en la que repartirá centenares de senyeras de manera gratuita entre la ciudadanía con "el objetivo es que la bandera de todos los valencianos vuelva a lucir en los balcones de la ciudad como símbolo de orgullo colectivo y cohesión social", según ha indicado la formación en un comunicado.

Al respetco, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha explicado que ante "la división total y la crispación que plantean PP y Vox para tapar sus vergüenzas, como la negligente gestión de la dana, recuperar batallas de los 80 como la de la lengua, o cargarse el estado del bienestar, con el problema del acceso a la vivienda como principal elemento que rompe la convivencia", Compromís per València "vuelve a hacer un ejercicio de responsabilidad para unir a los valencianos".

Robles ha pedido a la ciudadanía "que muestre el orgullo de ser valenciana, el orgullo de tener una lengua propia que debe hablarse y cuidarse cada día, y el orgullo de vivir en una ciudad que debe ser para todas, también para las personas con menos recursos".

"Frente a la expulsión del vecindario que está perpetrando María José Catalá, Compromís reivindica una ciudad para vivir, disfrutar y compartir", ha señalado la concejala valencianista. La campaña, que ya es "una tradición" impulsada por Compromís desde hace seis años, pretende "reforzar la autoestima de la ciudadanía y defender los valores de la convivencia y el respeto que representan los símbolos del pueblo valenciano". Las senyeras podrán recogerse en la sede nacional de Compromís en la plaza del Pilar de València hasta agotar existencias.

REPARTO DE 'MOCADORÀ'

Por otra parte, y siguiendo la tradición impulsada en 2020 para intensificar la festividad del 9 d'Octubre en València, la coalición valencianista realizará hasta tres repartos de la tradicional mocadorà, con mazapanes de Sant Dionís.

Los repartos se harán este año en el Parc de Benicalap, el martes 7 de octubre a las 17 horas; en la avenida de Tarongers a la altura de las Universidades, el miércoles 8 de octubre a las 8.30 horas; y en el Mercado de Castilla, en el barrio de Tres Forques, el miércoles 8 de octubre a las 11.30 horas.

"Compromís salimos un año más a la calle para celebrar nuestro día grande, el de todos los valencianos y valencianas y lo hacemos reivindicando y poniendo en valor nuestros símbolos y tradiciones, trasladando también el trabajo de oposición que hacemos en el Ayuntamiento de València", ha recalcado Robles.

En este sentido, aprovechará estos repartos de mocadorà para continuar con la campaña de recogida de firmas para que no expulsen al vecindario de València. 'Quenotetiren.com' ya ha recogido miles de firmas en poco más de una semana y reclama que se tope el precio de los alquileres en la ciudad.