Compromís seguirá negociando con PSPV en València: "El plan A, B, C, D, E y F si hace falta es gobernar en coalición"

VALÈNCIA, 3 Jul.

El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Pere Fuset, ha asegurado que su formación "no se va a levantar de la mesa" de la negociación para la conformación del gobierno municipal con el PSPV y va a seguir trabajando por un ejecutivo de coalición "pase lo que pase". "Nuestro plan A, B, C, D, E, y el F si hace falta es gobernar en coalición", ha resaltado en este sentido.

Así lo ha manifestado Fuset este miércoles a preguntas de los medios a su salida de la Ciudad de la Justicia de València, donde ha acudido a declarar como investigado a raíz de una denuncia del PP por un posible delito de prevaricación en contratos de Expojove y otros eventos organizados por la Concejalía de Cultura Festiva.

El edil se ha pronunciado en estos términos al ser preguntado por las negociaciones y después de que la portavoz de los socialistas, Sandra Gómez, instara este martes a Compromís tras la reunión de la comisión negociadora a "decidir si gobierna en solitario", sin el PSPV, "o no".

"Nosotros no estamos dispuestos a seguir formando parte de un espectáculo público", afirmó Gómez, además de apuntar que ahora la pelota está "en el campo de Compromís" y rechazar el "doble juego" y la "falta de sinceridad".

Al respecto, Fuset ha destacado que confía "plenamente" en "la capacidad de interlocución de los dos equipos", por lo que se ha mostrado "convencido" de que "llegará un acuerdo" porque Compromís "siempre ha dicho" que su "plan A, B, C, D, E y el F si hace falta es gobernar en coalición".

Por ello, ha asegurado que su partido no se va a "levantar de la mesa" de negociación con los socialistas: "Queremos un gobierno de coalición y vamos a trabajar en esa línea pase lo que pase".

Sobre las palabras de Gómez, Fuset ha opinado: "Las acusaciones son inmerecidas e innecesarias. Se han excedido. Un calentón creo que todo el mundo podemos tenerlo, pero yo creo que no es justo. Yo quiero crear un clima de colaboración y cooperación para reeditar ese gobierno de coalición y por tanto lo que no voy a hacer es tirar más leña al fuego. Creo que no era necesario, ni lo es".

Por otra parte, inquirido por la posibilidad de que el grupo municipal del PP 'repesque' como asesores a los concejales que conformaron el grupo la pasada legislatura y que se encuentran todos ellos investigados -nueve por el presunto blanqueo durante la etapa de Rita Barberá y el décimo, Eusebio Monzó, por contratos de patrocinio del aeropuerto de Castellón, del que era consejero-, Fuset ha dicho que la portavoz de este partido, María José Catalá, "tiene una difícil elección, porque tiene unos cuantos aspirantes".

Así, únicamente ha añadido sobre esta cuestión: "Le deseo lo mejor porque en esta ciudad y en la política la oposición tiene una labor importante que hacer".