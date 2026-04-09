Compromís solicita documentación sobre los gastos de los coches oficiales, dietas y alojamientos de los 'expresidents'

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes, a 1 de abril de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha registrado en Les Corts una solicitud de documentación para tener acceso a tickets y facturas desglosadas y detalladas por mes y subconcepto de los gastos de los 'expresidents' de la Generalitat entre los años 2023 y 2026 de los coches oficiales --como gasolina, peajes o limpieza--, dietas y alojamientos.

La coalición ha realizado esta nueva petición desglosada después de exigir y obtener el total de gastos de los ex jefes del Consell por parte del vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez. A raíz de esta documentación, la formación denunció que el 'expresident' Francisco Camps había gastado 15.000 euros en gasolina durante 2025. El que fuera jefe del Consell negó este extremo, apuntó a un uso "no legal" de la tarjeta de repostaje e instó a la Generalitat a investigarlo.

Al respecto, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha argumentado que está "claro es que los valencianos no tenemos por qué pagar un sueldo de 75.000 euros durante 15 años a los expresidentes y, por si fuera poco, pagarles para siempre la gasolina, un chófer 24 horas, comidas y dos asesores vitalicios".

Respecto al vehículo oficial de Francisco Camps, la información facilitada a Compromís por parte del Consell "especifica que, en 2024 y 2025 los valencianos y valencianas han pagado 27.851,05 euros, de los cuales 13.076,65 euros en 2024 y 14.774,40 en 2025".

Para Baldoví, "más allá de las guerras internas en el PP, hay un descontrol total de los gastos que genera Camps, pero el problema es aún más grave: es una cuestión de privilegios, de los que se les otorga a los expresidentes".

Según Compromís, respecto al coste que supone mantener las oficinas de los 'expresidents', en 2026 el gasto "ascenderá a casi un millón de euros y el gasto total desde su creación será de aproximadamente 8,5 millones de euros cuando finalice 2026".

INSISTE EN ACABAR CON LOS "PRIVILEGIOS"

Durante este curso parlamentario, la coalición ha presentado dos veces en Les Corts una propuesta de modificación del Estatuto de Expresidents, que ha sido rechazada en ambas ocasiones.

"¿Qué pasa cuando tienes privilegios? Que le pagamos 15.000 euros en gasolina solo en un año a gente como Camps", ha cuestionado Baldoví, que ha defendido que frente a ello la coalición tiene "una propuesta clara: acabar con esos privilegios de --Carlos-- Mazón, de Camps, de todos los expresidentes de una vez por todas".

En esta línea, ha abogado por un modelo que cubra las "necesidades logísticas" de los 'expresidents' por parte de la Generalitat "cuando tengan que realizar actividades puntuales relacionadas con su etapa en la Presidencia o para fomentar el autogobierno valenciano, así como hacer uso del parque móvil de la Generalitat para asistir a actos vinculados con su condición de expresidentes".

"Una cosa es que se cubran las necesidades justificadas de actos o actividades concretas que realicen y otra que tengamos que pagarles de forma vitalicia oficinas con personal que no sabemos muy bien qué hacen, que gastan sin control y que nos están costando mucho dinero", ha agregado Baldoví.