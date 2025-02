Compromís ve una "burla" la condonación de la deuda, el PSPV la defiende y Vox cree que traerá "lo peor de lo peor"

VALÈNCIA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha considerado que la propuesta de la condonación de la deuda de las comunidades autónomas que el Ministerio de Hacienda llevará este miércoles al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) es "una burla a los valencianos", mientras que el PSPV-PSOE ha defendido la misma al "favorecer los intereses" de los habitantes de la región y Vox ha garantizado que no será "cómplice del chantaje directo del separatismo" catalán y ha augurado que "para Valencia viene lo peor de lo peor" con este acuerdo.

De este modo lo han expresado desde los distintos grupos, en declaraciones a los medios este martes, tras la reunión de la comisión mixta Consell-Corts para la reforma del sistema de financiación y valoración de la deuda histórica de la Comunitat Valenciana, que ha abordado la propuesta del Gobierno de condonar hasta 83.252 millones de euros de la deuda de todas las comunidades autónomas, de los que 11.210 serían de la Comunitat Valenciana.

De un lado, Joan Baldoví (Compromís) ha considerado que el PSPV "debería oponerse a esta manera de distribuir" que, a su juicio, es "insultante" para la Comunitat Valenciana y ha censurado "que una comunidad como Andalucía, donde será candidata --del PSOE andaluz-- la ministra --de Hacienda, Mª Jesús-- Montero, tenga una reducción de la deuda mucho más grande que la de los valencianos y que Madrid, que no tiene problemas de financiación, tenga esa reducción, y que los valencianos nos quedemos los últimos".

Por eso mismo, ha argumentado que este planteamiento del Gobierno de España "lo único que hace es profundizar nuevamente en esa injusticia que supone el sistema de financiación" para la Comunitat Valenciana. Ante esta situación, desde Compromís han preguntado a la consellera de Hacienda, Ruth Merino, "qué piensa hacer mañana" en el CPFF después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "les haya dicho que voten en contra" de la propuesta del Ministerio de Hacienda.

En cualquier caso, ha reconocido que la condonación de la deuda de 11.210 millones de euros para la Comunitat Valenciana está "bien", pero ha matizado que la manera de distribuirla es "injusta", pero ha augurado que la propuesta del Gobierno "va a aprobarse" este miércoles en el CPFF. "Nosotros le hemos dicho --a Merino-- que lo que diga mañana es justamente que están a favor de la condonación de la deuda pero que el sistema de reparto sea otro", ha expuesto.

"¿PIENSA HACER ALGO MÁS QUE PEGAR LA 'CABOTÀ'?"

Para el síndic de Compromís, "no puede ser un sistema de distribución vuelva a dejar a los peores financiados otra vez en la cola" mientras que comunidades "que tienen una buena financiación" tienen "una reducción de la deuda del 47 por ciento como es el caso de Andalucía". En este punto, se ha preguntado por qué esta comunidad, que es "parecida" a la valenciana, tiene "una reducción del 47% --de su deuda-- y nosotros del 18%". "¿Dónde está esa diferencia?", ha cuestionado.

No obstante, ha sospechado que el motivo es un acuerdo del Gobierno "más en clave política entre una futura candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía" como es la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, y para "asegurarse una gobernabilidad" en Cataluña. "Pero lo que no puede ser es que, fruto de ese acuerdo, los valencianos nos quedemos una vez más relegados", ha recalcado. Además, ha preguntado al Gobierno si piensa "hacer alguna cosa más que quejarse" y que "pegar la 'cabotà' a lo que diga" el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón.

EL PSPV DEFIENDE: EL GOBIERNO "HA EMPEZADO A CUMPLIR"

Desde el PSPV, Toni Gaspar se ha mostrado a favor de la propuesta del Gobierno para condonar la deuda de las CCAA porque "favorece los intereses de los valencianos" y ha reivindicado que es "la primera vez en toda la democracia que se pone una medida de ese tipo encima de la mesa", al tiempo que ha apostado por "seguir trabajando en esa línea".

El diputado socialista ha asegurado que los números "se pueden hacer de mil maneras", pero ha recalcado que la Comunitat Valenciana es la autonomía "más infrafinanciada, pero también la que más deuda tiene". "Al final, hay que seguir trabajando. Esto no es el fin de nada", ha subrayado.

De cualquier modo, ha celebrado que ahora la condonación de la deuda está "puesta encima de la mesa". "Me fiaré de que lo que venga después pueda ser un buen sistema de financiación porque este Gobierno por lo menos ha empezado a cumplir" después de "décadas sin que nadie empiece a cumplir", algo que da "garantías" para seguir "adelante".

En este contexto, ha lamentado que el Consell liderado por Carlos Mazón no esté "en fuerza" para "mejorar" todo este tipo de cuestiones y no tenga "la influencia que tendría que tener" en el CPFF, como "se ha demostrado" con las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "El trabajo político --del Gobierno valenciano-- es el que tiene que primar y pensamos que el presidente Mazón no está en las mejores condiciones, ya saben ustedes por qué", ha subrayado.

En cualquier caso, ha confiado en que, aunque el Gobierno valenciano ahora "vote no" este miércoles en el CPFF a la propuesta de la condonación de la deuda de las CCAA, en un futuro, cuando se debata la ley orgánica, "a lo mejor acaba siendo que sí". "Por lo tanto, a lo mejor no hacía falta todas estas gesticulaciones", ha considerado.

VOX "NO VA A SER CÓMPLICE DEL CHANTAJE"

Finalmente, desde Vox, Mª Teresa Ramírez ha subrayado que su partido "no va a ser cómplice del chantaje directo del separatismo para la condonación" de la deuda. "Para Valencia viene lo peor de lo peor", ha dicho, cuando ha recordado la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana.

Además, ha augurado que la condonación de la deuda supondrá un aumento de impuestos porque "nadie dice de dónde sale el dinero". "Lo que queremos es un cambio del modelo de financiación que vaya unido a una reforma fiscal", ha exigido.