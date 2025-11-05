La Comunitat llora el asesinato machista de Cristina en Alicante y reclama "unidad" y "firmeza" ante esta lacra

La delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé (c), durante una concentración silenciosa, ante la Delegación del Gobierno - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Instituciones, organizaciones y ayuntamientos de la Comunitat Valenciana han guardado este miércoles sendos minutos de silencio para condenar el asesinato machista de Cristina, una mujer de 37 años, a manos de su pareja en la ciudad de Alicante, al tiempo que han llamado a combatir esta lacra desde la "unidad" y la "firmeza".

En València, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha presidido a las 12.00 horas un minuto de silencio ante la fachada de la Delegación. Al finalizar, en declaraciones a los medios, ha asegurado que la región "hoy llora a la segunda víctima mortal por violencia de género en lo que llevamos de 2025".

Unas cifras ante las que la delegada ha llamado "a todas y cada una de las administraciones que tenemos responsabilidades en proteger a las mujeres de la violencia que las mata por el hecho de ser mujer" a "actuar, trabajar y combatir todos los negacionismos posibles".

"No podemos tolerar ningún tipo de violencia contra las mujeres", ha sostenido Bernabé, que ha apostado por "seguir avanzando hacia una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia machista" y ha hecho "un llamamiento a todas las instituciones, administraciones y al conjunto de la sociedad para mantener esta lucha desde la unidad y la firmeza".

En otro orden de cosas, Bernabé ha advertido de que en este momento "estamos a las puertas de una negociación de mesa-camilla que nos recuerda a las que vivimos hace apenas dos años, con un maltratador", en alusión a Carlos Flores (Vox), para "negociar el gobierno negacionista que hoy nos tiene sumidos en el caos". Por eso mismo, ha advertido a la Generalitat de que "debe y tiene la obligación de luchar contra la violencia de género y alejarse de cualquier negacionismo".

"El negacionismo machista mata; el negacionismo climático mata; el negacionismo de la verdad mata a la democracia. Por lo tanto, es un día para reivindicar que las políticas tienen que ser responsables, rigurosas y cercanas al combate contra la violencia contra las mujeres de la manera que se ejerce con la violencia de género", ha expresado.

Paralelamente, en Alicante, ciudad donde se produjo el asesinato machista, también se han guardado minutos de silencio para condenar el crimen. En concreto, en la plaza del Ayuntamiento y frente a la Subdelegación del Gobierno. También se han sumado otros municipios de la provincia como Elche.

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, ha manifestado que un crimen machista refleja "un gran fracaso como sociedad", por lo que ha recalcado que "urge combatir" la violencia de género. "No vamos a permitir que se normalice o que se invisibilice", ha apuntado en declaraciones distribuidas a los medios.

DOS PANCARTAS EN LES CORTS

Por su parte, en la puerta de Les Corts se han guardado tres minutos de silencio por el asesinato machista en Alicante. De nuevo, al igual que durante toda la legislatura desde que preside Vox el parlamento valenciano, los grupos se han dividido en dos pancartas: PP y Vox tras la de 'No a la violència contra les dones' y PSPV y Compromís tras la de 'Les Corts contra la violència masclista'.

El Ayuntamiento de València también se ha sumado al minuto de silencio convocado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y ha contado con la presencia de todos los grupos municipales.

La alcaldesa de València, María José Catalá, en declaraciones a los medios, ha subrayado que el consistorio "siempre" va a sumarse a este tipo de iniciativas y a la celebración de estos minutos de silencio porque "visibilizan una repulsa de toda la corporación a esta lacra social que es la violencia sobre la mujer".

Y, en este sentido, ha aseverado que estos crímenes "tienen que terminar" y que "cuanto más visibilicemos y digamos bien alto y bien claro que estamos en contra y que pondremos todas las herramientas a nuestra disposición para combatir ese tipo de violencia, mejor".

"Que sepan todos los valencianos que aquí está su ayuntamiento para poner a su disposición cuantas herramientas dispongamos para combatir esta lacra y para sensibilizar a la población más joven, a los niños, sobre que esto debe de terminar, debe de acabar, se tiene que acabar, y decimos ya y decimos basta este tipo de violencia", ha concluido.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº1 de Alicante, en funciones de guardia, acordó el lunes de la pasada semana prisión provisional, comunicada y sin fianza, para los dos hombres detenidos días antes en relación con la muerte de Cristina, pareja de uno de ellos. Ambos quedan investigados en una causa abierta por los delitos de asesinato y robo con violencia, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Los detenidos son dos varones, de 38 y 41 años, a los que se les atribuye el asesinato de una mujer de 37 años, cuyo cadáver, con heridas de arma blanca, mantuvieron oculto en el domicilio de la propia víctima durante dos semanas y del que tenían intención de deshacerse. Al parecer, el móvil del crimen sería económico, según informó la Policía Nacional.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 35 en 2025 y a 1.330 desde 2003, año en que se empezaron a recopilar estos datos.