La Comunitat recibe el domingo con cielo poco nuboso aunque espera por la tarde chubascos en el interior norte

Archivo - Imagen de un amanecer en una playa de la Comunitat Valenciana con cielo despejado. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana tendrá este domingo, último del mes de mayo, cielo poco nuboso por la mañana que irá aumentando a intervalos de nubes de evolución diurna en el interior de la mitad norte por la tarde, según indica la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para esta jornada.

Asimismo, señala que hay probabilidad de chubascos acompañados de tormenta y granizo que no se descarta que sean localmente fuertes en el interior de Castellón.

Por lo que respecta a las temperaturas mínimas, la Aemet indica que registrarán pocos cambios, mientras que las máximas irán en descenso en el interior de Valencia y en Alicante y permanecerán sin cambios en el resto de la autonomía.

En la ciudad de Alicante se esperan mínimas de 19 grados y máximas de 28; en la de València, mínimas de 19 y máximas de 29; y en Castelló de la Plana, mínimas de 20 y máximas de 31.

El viento en la Comunitat Valenciana será este domingo flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo a componente este al mediodía.