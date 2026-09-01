La Comunitat recibe septiembre con intervalos nubosos, mínimas en ascenso, máximas en descenso y viento flojo

Archivo - Imagen de nubes en el cielo de València. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana inicia este martes el mes de septiembre con intervalos nubosos y baja probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas que podrían ir acompañadas de barro en la mitad sur, según indica la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para esta jornada.

Asimismo, señala que las temperaturas mínimas irán en ascenso o se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas irán en descenso se quedarán también sin cambios. En la ciudad de Alicante se esperan mínimas de 22 grados y máximas de 31; en la capital castellonense, mínimas de 22 grados también y máximas de 30, mientras que en la ciudad de València se esperan mínimas de 23 grados y máximas de 29.

El viento será este martes flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo durante las horas centrales del día a componente este y con intervalos de moderado en el litoral sur de Alicante por la tarde.

La Agencia Estatal de Meteorología añade que no se esperan fenómenos significativos a lo largo de esta jornada en la Comunitat Valenciana.