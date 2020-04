La Comunitat registra casi el doble de altas que de nuevos casos de coronavirus al sumar 342 frente a 191 en 24 horas

VALÈNCIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha registrado en las últimas 24 horas casi el doble de altas de enfermos por coronavirus que de nuevos casos al sumar 342 frente a los 191 que han dado positivo. Los fallecidos ascienden a 27, siete de ellos residentes.

Así lo ha indicado este jueves la consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, en su comparecencia diaria para informar de la situación del coronavirus en la Comunitat Valenciana, ha explicado que el repunte de casos positivos entre personal sanitario y residencias se debe a que cada vez se realizan más test.

No obstante, ha insistido en que nos encontramos en "una llanura" y que la noticia "positiva es que cada vez hay menos ingresos y menor ocupación de UCI", unos datos que "nos invitan a la esperanza". No obstante, "no sabemos cómo se va comportar" el Covid-19 en las próximas semanas y "seguimos preparados por si hubiera un repunte".De los 191 nuevos contagios registrados en las últimas horas, 26 se han detectado en la provincia de Castellón, 23 en Alicante y 142 en Valencia.

Actualmente el número de casos registrados en la Comunitat Valenciana se eleva a 9.615. De ese total de positivos hay 1.247 personas ingresadas: 183 en Castellón (34 en la UCI), 347 en Alicante (105 en la UCI) y 717 en Valencia (135 en la UCI). Así, la UCI suma 274 personas, 27 menos que ayer.

También se han producido a fecha de hoy 342 altas (el total desde que comenzó la pandemia asciende a 3.702): 210 en la provincia de Valencia, 88 en la de Alicante y 44 en la de Castellón. Un total de 33.805 pruebas han dado negativas y se han atendido 3.246 llamadas para solicitar medicamentos a domicilio.

Por otro lado, el alta de profesionales sanitarios asciende a 66, y el número de personal que ha dado positivo en las últimas 24 horas es de 32 --ocho en la provincia de Castellón, cinco en la de Alicante y 19 en la de Valencia--.

Respecto a los 27 fallecimientos, la consellera ha detallado que 12 se han producido en la provincia de Alicante, 11 en la de Valencia y 4 en la provincia de Castellón. De los fallecidos, siete vivían en residencias. Barceló ha aprovechado para trasladar su "solidaridad, afecto y cariño" a todos los familiares y amigos que han perdido a una persona "a la que seguramente querían muchísimo", ha dicho.

RESIDENCIAS

En cuanto a la situación de las residencias, se han detectado casos en 95 instalaciones --dos menos que ayer--: pero hay contagiados 62 nuevos residentes y cuatro trabajadores más. Respecto a los siete fallecidos ha aclarado que son residentes que vivían en estos centros pero que la muerte puede haberse producido en un hospital ya que a todos los internos se les practica un seguimiento diario y cuando están muy graves se les traslada al hospital.

Además, se encuentran bajo vigilancia activa de control sanitario 24 residencias en la Comunitat una residencia más que ayer, que se encuentra en el departamento de La Plana.

De este modo, los centros intervenidos son cinco en la provincia de Castellón: una en el departamento de Vinarós, una en Hospital General de Castelló y dos en La Plana. La quinta residencia pertenece al departamento de Sagunto, aunque está situada en un municipio de la provincia de Castellón. En la provincia de Alicante hay seis: dos en el departamento de Alcoi, una en La Marina Baixa, y una en los departamentos de Sant Joan, Elda y y del Alicante- Hospital General.

En la provincia de Valencia hay 13: una en el departamento de Sagunto, dos en el Clínico-Malvarrosa, cuatro en La Fe, cinco en Requena y una en Hospital General de València.

225 DERIVADOS A LA PRIVADA Y 141 EN HOTELES MEDICALIZADOS

Por otra parte, ha concretado que se han derivado un total de 225 pacientes a clínicas y hospitales privados de distintos departamentos de salud tanto por Covid como por otras patologías. Por su parte, los hoteles medicalizados atienden a un total de 141 pacientes leves: 45 en Castellón, 70 en Valencia y 26 en Alicante.

Además, ha aclarado que la petición cursada este miércoles al Ministerio de Justicia para que le facilite el dato de certificación de defunciones en la Comunitat Valenciana abarca desde el pasado desde 1 marzo hasta la actualidad con el fin de incorporar información que es "fiable" a las estadísticas oficiales. .

Asimismo, ha insistido en que ante esta caída de ingresos hay más camas libres en los hospitales y por tanto la conselleria dispone de tiempo para planificar el uso de los hospitales de campaña en función de los distintos escenarios. En cualquier caso, ha insistido en que esas instalaciones se quedarán en previsión de lo que pueda pasar el próximo invierno.