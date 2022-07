La Comunitat Valenciana crece más que la media española en innovación, pero la inversión privada es aún "reducida"

La participación del sector empresarial en el gasto en I+D supone el 46,2% del total, según un informe

VALÈNCIA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana crece por encima de la media española en innovación, pero el peso de la inversión privada es todavía "reducido".

Este territorio se posiciona como una región 'innovadora moderada' en el Regional Innovation Scoreboard (RIS) que elabora la Comisión Europea, donde ocupa el lugar 128 de 240 regiones. Aunque desde 2014 ha conseguido aumentar este indicador en un 18,3%, lo que supone "el mayor incremento de todas las regiones españolas", la Comunitat "sigue lejos de las grandes potencias europeas y distanciada de la media de la UE".

Estas son algunas de las conclusiones del informe 'Radiografía de la inversión privada en I+D+i+TIC en la Comunitat Valenciana', elaborado por los especialistas del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) Javier Quesada, Matilde Mas y Vicente Safón, junto a la economista, también del Ivie,

Consuelo Mínguez. El documento, impulsado por la Fundación LAB Mediterráneo --proyecto impulsado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE)-- se ha presentado este miércoles en CaixaBank All in One València.

El informe revela que el peso de la inversión en I+D+TIC sobre el total de la Comunitat Valenciana es del 18,5%, frente al 19,6% de la media nacional y de las regiones más avanzadas como Madrid (25,5%), Cataluña (23%) y País Vasco (21,7%).

Además, la participación del sector empresarial en el gasto en I+D es "reducida", ya que solo representa el 46,2% del total, por debajo de la media española (55,6%) y del liderazgo que asume el País Vasco en este sentido (76,5%). El gasto empresarial en I+D en la región supone el 6,5% del total nacional, un peso menor que lo que representa el total del gasto en I+D (7,8%), el PIB (9,3%), el empleo (9,8%) o la población (10,6%).

Si se incluye también la innovación, la inversión en I+D+i que realizan las empresas valencianas supone el 8,3% del total nacional, mientras que las empresas innovadoras de la región pesan el 10,8% sobre el total en España. Esto significa que hay más empresas que innovan, pero las inversiones que realizan son menores que la media. En concreto, realizan un gasto medio anual en I+D+i de 624.800 euros, inferior a los 814.000 euros de promedio en España y también por debajo de Cataluña (880.500€), Madrid (1.586.500€) y País Vasco (1.103.500€).

La radiografía achaca la mejorable posición de la región en innovación y el menor empuje empresarial a varios aspectos. En primer lugar, la especialización sectorial con mayor presencia del sector servicios, la construcción y las manufacturas no relacionadas con

la alta tecnología que de sectores líderes en innovación que actúen

como motores de crecimiento y de cambio frena el desarrollo de

iniciativas en I+D+i y TIC.

Además, la menor dimensión de las empresas valencianas también

limita las posibilidades de asumir los costes que supone la innovación con rentabilidades no inmediatas. Alude asimsimo a la "escasa cultura innovadora, tecnológica y científica en las empresas

valencianas, junto a la aversión al riesgo y la resistencia al cambio" y "la falta de apoyos financieros".

A luz de estos daros, los expertos recomiendan fomentar el emprendimiento como elemento adicional para completar la ecuación (I+D+i + TIC + E), a través de escuelas de negocio, formación de emprendedores, reciclaje de empresarios o entidades de

incubación y aceleración y financiación de proyectos empresariales; impulsar políticas públicas para atraer y fidelizar el talento de la región y crear y atraer startups tecnológicas.

FINANCIACIÓN EXTERNA

Abogan igualmente por conseguir mayor financiación externa, sobre todo para las pymes; políticas públicas de apoyo a la innovación y reducción de las trabas burocráticas, con un entorno flexible, con incentivos y deducciones fiscales a la innovación; potenciar las ayudas para crear proyectos de mentoring entre empresas líderes en innovación y pymes; mejorar la transferencia de conocimiento de los institutos tecnológicos de investigación y de las universidades con las empresas; y dotar de más recursos a la Agència Valenciana de la Innovació (AVI) y apoyar al Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace.

Finalmente, apuntan que en el seno de las empresas, "el gran reto" es conseguir la apertura de miras de propietarios y directivos, que incluya una visión a largo plazo, con mayor orientación al aprendizaje y mayor tolerancia al error.

"PASAR A LA ACCIÓN"

El presidente de Fundación LAB Mediterráneo, Alberto Gutiérrez, ha destacado que, "como empresarios, es importante pasar a la acción e implementar las mejores prácticas". "Tenemos que dar un paso al frente y contribuir de forma decidida a que nuestro sistema de I+D+i avance, para lo que necesitamos empresas más grandes, mayor peso

de la industria, aumentar el valor añadido y la productividad de nuestro modelo productivo y una apuesta estratégica, como sociedad, por el emprendimiento, la innovación, la tecnología y la investigación", ha aseverado.

Por su parte, el director comercial de Empresas de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, Felipe Pulido, ha destacado que esta entidad "se ha caracterizado desde sus inicios y a lo largo de su historia por su apuesta por la constante innovación y el apoyo al ecosistema emprendedor, siendo líderes en ambas materias y habiendo recibido numerosos reconocimientos por ello".

"En esta línea, desde CaixaBank, como patronos de Fundación LAB, nos sentimos muy comprometidos con la gran labor que se está desarrollando en aspectos tan importantes como la innovación y el emprendimiento para contribuir al desarrollo económico y social de nuestro territorio", ha agregado.