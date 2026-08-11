La Comunitat Valenciana dispondrá de un dispositivo con 15.000 efectivos, 29 medios aéreos y 40 drones para el eclipse

Eclipse - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana tiene preparado un dispositivo con 15.000 efectivos de los diferentes organismos --tanto estatales como autonómicos-- más 29 medios aéreos y 40 drones para la jornada del eclipse total de sol de este miércoles, según ha informado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, al término de una reunión de seguimiento del evento.

Valderrama ha agradecido a la Administración General del Estado, a las Diputaciones provinciales y a los ayuntamientos la "coordinación y colaboración" en todo el dispositivo y ha subrayado "la importancia de la lealtad institucional y estar todos preparados" para "dar el mejor servicio a la ciudadanía".

Dentro de ese dispositivo se incluyen más de 2.000 bomberos forestales de la Generalitat Valenciana, de los consorcios, técnicos de Medio Ambiente y de Emergencias, miembros de Protección Civil como voluntarios en municipios que se han adherido a la colaboración en el trabajo de regular el acceso a los puntos de observación oficial, más de 5.000 policías locales, guardias civiles y policías nacionales, UME y 8.000 profesionales sanitarios "que están dispuestos ante cualquier situación que se pueda producir".

Los 29 medios aéreos estarán llevando a cabo una vigilancia preventiva en una jornada en la que se ha decretado un nivel de emergencia situación 2 en la Comunitat Valenciana pero con un "riesgo extremo" nivel 3 en incendios forestales. El dispositivo de 40 drones estará sobrevolando las zonas forestales o aquellas donde se produzca una acumulación de personas.

El conseller ha pedido a la ciudadanía estar "muy atenta" a cualquier situación y que avise al 112 si detectan cualquier contao de incendio. Así, ha subrayado que durante la jornada de alerta naranja de este lunes las tormentas secas provocaron incendios que se podrían haber propagado "rápidamente", como en el caso de Enguera o Jalance, pero gracias a la rápida intervención de los servicios se pudo extinguirlos.

No obstante, ha advertido que los rayos latentes que pudo dejar la tormenta puedan aparecer hasta 72 horas después, y de ahí la necesidad de estar atentos ante cualquier conato de incendio.

RECOMENDACIONES

El conseller ha insistido en recomendaciones fundamentales como "la concienciación" y el "comportamiento cívico" para que el eclipse "sea un éxito astronómico, turístico, histórico y cultural"; ha recordado que todos los parques naturales estarán cerrados; ha pedido a la población que no acudan a terrenos o masas forestales a visualizarlo y que aquellas personas que lo puedan ver en su domicilio o en su zona de actuación se queden allí.

Asimismo, ha recomendado a los ayuntamientos que restrinjan el acceso a los paisajes protegidos y ha recordado que están suspendidas temporalmente las acampadas en zona forestal. Valderrama ha incidido en que todos los consejos, incluidos los sanitarios, están disponibles en la app del 112 y en la página web del eclipse de la Comunitat Valenciana.

Igualmente, ha pedido hacer un "uso razonable" del móvil, que no se haga transmisión y streaming del evento "porque es necesario disponer de las comunicaciones ante cualquier emergencia que se pueda hacer" y que no se aparque en los arcenes.

El conseller ha recordado que hay nueve puntos oficiales de observación, con un dispositivo adecuado de los diferentes servicios de Guardia Civil, de bomberos, de Protección Civil y de voluntarios así como de personal sanitario para poder atender cualquier urgencia.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, ha apuntado que este miércoles a las 10.00 horas se constituirá el Cecopi y "ya se pondrá a disposición, por parte del Gobierno de España, todos los efectivos a la dirección del plan de emergencia".

Rodríguez Jurado ha recalcado que no hay experiencia previa en movilidad con respecto a un eclipse ya que "estamos hablando de una movilidad hacia puntos oficiales o no oficiales que tenemos que prever" y que se prevé que pueda ser "extraordinaria". "El contexto nos irá diciendo cómo tenemos que adecuar el dispositivo pero el dispositivo estará más allá de las 12 de la noche", ha concluido.