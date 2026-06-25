La Comunitat Valenciana estima ocho muertes atribuibles a las altas temperaturas en los últimos tres días

Archivo - Una fuente expulsa chorros de agua, a 22 de agosto de 2023 - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha registrado en los últimos tres días una estimación de ocho muertes atribuibles a las altas temperaturas, todas ellas de personas mayores de 45 años, según se desprende del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad.

Dos de estos fallecimientos tuvieron lugar el día 22 de junio, tres el día 23 y otros tres el día 24, en la semana de la ola de calor que ha afectado a España y que ha llevado a alcanzar temperaturas extremas en gran parte de la Península y Baleares, con valores de hasta 42ºC.

De este modo, en el mes de junio las muertes atribuibles a las altas temperaturas en la Comunitat Valenciana se estiman en ocho. Por provincias, tres de ellas se localizan en Alicante y 5 en Castellón.

Precisamente, las altas temperaturas han puesto aún este jueves en aviso a seis comunidades autónomas del nordeste peninsular y Baleares, aunque remite la ola de calor de forma generalizada en la Península, mientras que las lluvias y tormentas activarán los avisos en Galicia y litoral cántabro, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Ante el calor, la Dirección General de Salud Pública aconseja beber abundante agua, estar bien hidratado, buscar lugares frescos y a la sombra, proteger a personas mayores o vulnerables y evitar la exposición directa al sol en los horarios intermedios del día, así como comer abundantes ensaladas, frutas y verduras, utilizar cremas protectoras adecuadas, evitar la exposición directa al sol entre las 12.00 y 17.00 horas beber abundante agua, mantener la vivienda fresca y ventilada y hacer deporte solo durante las horas menos calurosas.