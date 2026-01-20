La Comunitat Valenciana está en aviso por lluvia, viento, nieve y fenómenos costeros - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana está este martes en aviso por lluvia, viento, nieve y fenómenos costeros ya que se prevén precipitaciones generalizadas, localmente fuertes o persistentes en el extremo norte, con nevadas significativas por encima de los 1000-1400 metros en el interior, y litorales del sur de Valencia y norte de Alicante, según Aemet.

En concreto, en Castellón el litoral está en aviso naranja por fenómenos costeros, por viento del norte de 55 a 70 km/h y olas de 4 metros con mar de fondo del nordeste. El efecto del oleaje se puede ver incrementado por la marejada ciclónica. Además, hay aviso amarillo por lluvias que pueden dejar 60 litros por metro cuadrado en una hora y por nieve con una acumulación de nieve en 24 horas de 10 centímetros por encima de los 1.200 metros.

En Alicante se repite el aviso naranja en el litoral norte y amarillo en el litoral sur, y amarillo por lluvias, con una precipitación acumulada en 12 horas de 60 l/m2; y por viento, con rachas de 70 km/h. Por último, en Valencia se repite el aviso naranja por fenomenos costeros y amarillo por lluvias.

De este modo, la Comunitat amanecerá con precipitaciones generalizadas, localmente fuertes o persistentes en el extremo norte en la primera mitad del día y en litorales del sur de Valencia y norte de Alicante durante la segunda mitad del día.

Por su parte, las temperaturas mínimas irán en ligero descenso en el norte de Castellón y en ligero ascenso en el resto; mientras que las máximas bajarán en el tercio norte y con pocos cambios en el resto. El viento del norte y noroeste moderado en el litoral y flojo a moderado en el resto, con probables rachas muy fuertes del norte a sotavento de las sierras del norte de Alicante.