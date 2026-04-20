La Comunitat Valenciana recibe 1.103.421 pasajeros aéreos internacionales en marzo, un 11,2% más que en 2025

Archivo - Pasajeros procedentes de Marruecos en el Aeropuerto de Valencia - AEROPUERTO DE VALENCIA - Archivo

VALÈNCIA/MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha recibido en marzo un total de 1.103.421 pasajeros aéreos internacionales, un 11,2 por ciento más que en el mismo mes del año pasado, lo que ha elevado la cifra a 2.684.336 viajeros extranjeros por avión en los tres primeros meses del año, un 8,8% más que en 2025, según datos publicados hoy por Turespaña.

El aeropuerto de Alicante ha sido el segundo de España con más pasajeros internacionales, hasta 724.993 personas en el mes de marzo, el 8,5% del total de viajeros a España y un 13,2% más que el año pasado.

A su vez, el aeropuerto de Valencia ha registrado 378.428 pasajeros internacionales, un 7,5% más que hace un año y un 4,4% del total.

España ha recibido el pasado mes de marzo un total de 8,6 millones de pasajeros aéreos internacionales, lo que ha supuesto un incremento del 6,6% respecto al mismo mes del año anterior.

El 85,7% del flujo total de pasajeros ha provenido de Europa, registrando un ascenso del 7,3%. Desde América ha llegado el 9,5%, con un incremento del 7,6%. Asia, que representa el 1,7% del total de pasajeros, ha experimentado un notable retroceso del -36,3%.

El 60% de ellos ha elegido compañías de bajo coste (CBC) para desplazarse, con un aumento del +9,7%, mientras que los que han viajado en compañías tradicionales, el 40% restante, han experimentado una subida inferior del +2,4%.

Entre enero y marzo, España ha recibido cerca de 22,4 millones de pasajeros internacionales registrando un incremento del 5,8% respecto al mismo periodo de 2025. Esto ha supuesto 1,2 millones de llegadas adicionales.

En marzo, se ha registrado un aumento de llegadas de pasajeros internacionales desde los principales mercados, con la excepción de Francia. Ha destacado la subida interanual de Polonia e Irlanda y la positiva tendencia de Estados Unidos.

En la diversificación de mercados (resto de países) han destacado por el incremento de llegadas de pasajeros internacionales China, Corea del Sur y Brasil. Asimismo, ha destacado la disminución de llegadas de Emiratos Árabes Unidos, Qatar e Israel, arrastrados por el conflicto bélico en Oriente Medio.

REINO UNIDO GENERA CASI EL 21% DEL TRÁFICO

Entre los mercados tradicionales, Reino Unido ha emitido en torno a 1,8 millones de pasajeros internacionales y ha generado el 20,8% del total del flujo de llegadas a España, con un avance interanual del 10,9%.

Canarias ha sido el principal destino del mercado británico, con una cuota del 34,2% del total, seguida de la Comunitat Valenciana (18%) y Andalucía (15,9%). Todas las comunidades han aumentado la llegada de pasajeros con la excepción de Galicia y el Principado de Asturias, que han registrado notorias pérdidas.

Desde Alemania han volado 1,1 millones de pasajeros (13,2% del total), volviendo a la senda positiva perdida a comienzos del año, con una subida interanual del 32% debido en gran medida a los aumentos en Baleares y Andalucía.

Al igual que para los británicos, Canarias ha sido su principal receptor con una cuota del 29,5%, aunque con una contracción del -2,4% en tasa interanual. Asimismo, la Comunidad de Madrid y el País Vasco también han apuntado un retroceso este mes.

Desde Italia ha llegado el 10,5% del flujo de pasajeros recibido en marzo (896.805), registrando un crecimiento interanual del 5% que ha beneficiado a casi todas las comunidades, destacando la Comunitat Valenciana con más de 18.000 pasajeros adicionales, y con la excepción de Cantabria y Canarias, que han retrocedido notablemente.

Los principales receptores han sido Cataluña y la Comunidad de Madrid, aglutinando el 58,3% de las llegadas, según Turespaña.

Francia ha emitido el 6,7% del total de pasajeros, mostrando una contracción interanual del -1,4% en marzo. La Comunidad de Madrid ha acaparado el 30,1% de las llegadas totales, y Cataluña el 26,1% del flujo. Según los datos de Turespaña, ambas han registrado una reducción de llegadas del -6,1% y -2% respectivamente.

Por el contrario, Andalucía, Galicia y Baleares han elevado la llegada de pasajeros internacionales respecto al mismo mes del año anterior, destacando Andalucía con más de 6.000 llegadas adicionales.

Los pasajeros llegados desde Países Bajos han representado el 4,5% del total y han experimentado una leve recuperación del +0,6% en marzo, debido en gran medida al notable aumento de llegadas en Andalucía (6.683 adicionales). Por el contrario, el País Vasco, la Comunidad de Madrid y Cataluña han visto mermar las llegadas de pasajeros este mes.

Sus principales destinos han sido Andalucía y la Comunitat Valenciana, con cuotas del 22,1% y 21,3% respectivamente.

CANARIAS, CON EL MAYOR AUMENTO

En marzo, las seis principales comunidades autónomas han acaparado el 97,5% del total de llegadas, registrando todas aumentos. Canarias ha sido la que ha apuntado la menor subida, del 1,5%.

La Comunidad de Madrid ha sido la que ha acaparado el mayor número de pasajeros con el 25,4% de las llegadas, siguiéndole Cataluña y Canarias, con el 20,3% y 18,7% respectivamente.

El flujo de llegadas en compañías tradicionales ha sido liderado por la Comunidad de Madrid con una cuota del 48,7% y una subida del 3,7%. Entre las CBC, Cataluña ha sido la principal receptora en esta modalidad, con una cuota del 24,4% y un incremento del 10,3%.

En cuanto a aeropuertos, Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha encabezado la lista, recibiendo 2,1 millones de pasajeros (entre tradicionales y bajo coste), un 3,8% más. Según Turespaña, el aeropuerto que mayor crecimiento interanual ha experimentado ha sido el de Sevilla, con un 15,9%.